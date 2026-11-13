Семь мест и полускрытые ручки: каким получился Lynk & Co 900L

Lynk & Co 900L официально представили в КНР: отличия от «обычного» кроссовера

Официальная премьера кроссовера Lynk & Co 900L прошла в Китае – правда, пока в онлайн-формате. Судя по предварительным данным, новинка не заменит «обычный» Lynk & Co 900, а просто встанет с ним в один ряд. Внешность у нее другая, габариты больше, а салон рассчитан на семерых.

Замаскированный автомобиль на базе «девятисотого» попался на глаза еще в октябре, во время испытаний. Позже в каталоге местного минпрома появился сертификат, из которого и стало известно имя – Lynk & Co 900L. На нынешней презентации марка сосредоточилась на дизайне. Похоже, паркетник действительно дополнит семейство, а не окажется рестайлингом, как думали поначалу: сам «девятисотый» дебютировал только в прошлом году, так что логика в решении суббренда Geely есть.

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Дизайн и место в линейке Lynk & Co

Переднюю часть оформили заново. Блоки фар подняли выше, чем у «девятисотого», и встроили в них светодиодные дневные ходовые огни – у Lynk & Co 900 это отдельные элементы. Выше поднялась и панель, умеющая транслировать анимацию.

Бампер стал более брутальным, решетка радиатора – крупной. Ручки дверей сделали полускрытыми вместо выдвижных. А вот двухсекционная багажная дверь с откидывающимся бортом никуда не делась.

Платформа та же – SPA Evo. Зато по габаритам 900L крупнее: 5280 мм в длину против 5240 мм у собрата, колесная база выросла на 10 мм, до 3170 мм. Ширина (1999 мм) и высота (1810 мм) остались прежними.

Lynk & Co 900L

Салон: семь мест и премиальные материалы

Схема посадки – 2+2+3, и это семь мест. У «обычного» Lynk & Co 900 салон бывает пяти- и шестиместным. Пожалуй, других заметных отличий в интерьере нет – разве что отделка стала еще премиальнее.

Из деталей обстановки стоит выделить двухспицевый руль, компактный приборный экран, встроенный в переднюю панель, и огромный дисплей мультимедийки. Такой же по размеру развлекательный планшет предусмотрен для задних пассажиров.

Сиденья второго ряда, как и у шестиместного Lynk & Co 900, разворачиваются на 180 градусов. Подогрев имеется и у них, и у подставок для ног – плюс вентиляция и массаж. Проекционный дисплей, робот-помощник Eva, аудиосистема Harman Kardon Performance с 31 динамиком и комплекс водительских ассистентов с сенсором LiDAR на крыше тоже вошли в оснащение.

Lynk & Co 900L

Гибридная установка и запас хода

Под капотом – полноприводный подзаряжаемый гибрид. Бензиновый турбомотор 2.0 выдает 218 л.с., ему помогают два электродвигателя, мощность которых пока не назвали.

На выбор предложат батареи на 55,1 или 70 кВт·ч. С «старшим» аккумулятором кроссовер проедет на электричестве 430 км. У пяти– и шестиместного Lynk & Co 900 моторы и батареи другие.

На китайский рынок 900L выйдет до конца года. Не исключено, что полноценную презентацию устроят на автосалоне в Гуанчжоу – он откроется позже в этом месяце.

Lynk & Co 900L

Что с поставками в Россию

Официально бренд Lynk & Co в России не представлен, хотя прежний «девятисотый» к нам все-таки привозят – по неофициальным каналам.

Есть и марка Nordcross с кроссовером 001, который, по сути, является переименованным Lynk & Co 09.

Удлиненную «эльку» под этим именем в ближайшем будущем ждать не стоит. Зато Lynk & Co 900, по предварительным данным, скоро появится в России как Nordcross 002.

О новом полноприводном кроссовере Geely «За рулем» уже рассказывал.

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