Совершенно новый Дастер начали продавать в России с ценами ниже «китайцев»

Renault Duster III из ОАЭ предлагается в России с ценами от 2,43 млн рублей

На фоне роста числа машин китайского происхождения, продающихся под российскими марками и подогнанных под местные условия, при выборе автомобиля до 3 млн рублей покупатели все чаще обращают внимание именно на такие варианты. Однако существует и другой путь – частный импорт кроссовера Renault Duster из ОАЭ.

Renault Duster

Говорить здесь стоит в первую очередь о машине третьего поколения. На некоторых зарубежных рынках – Ближнем Востоке, в Турции и других – она уже продается, а вот официальной российской премьеры так и не случилось. Несмотря на это, заказать кроссовер можно во многих городах России, причем стартовая цена – 2 430 000 рублей.

За такую сумму новый Renault Duster третьей генерации доступен к заказу в Благовещенске. Там предлагают привезти экземпляр «под ключ»: под капотом – бензиновый турбомотор TCe 1,3 литра на 150 сил, коробка – роботизированная, привод – передний.

Кроссовер с таким же двигателем в Самаре готовы привезти за 2 650 000 рублей, в Воронеже – за 2 700 000, в Екатеринбурге – за 2 880 000, в Тюмени – за 2 937 000. Еще один ориентир: во Владивостоке и Самаре поставка обойдется минимум в 2 800 000 и 2 970 000 рублей соответственно.

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Есть в продаже и полноприводные Renault Duster третьего поколения. У них 130-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, работающий вместе с 48-вольтовым стартер-генератором; коробка передач – роботизированная либо механическая.

В Челябинске такую машину можно заказать за 2 910 000 рублей, в Новосибирске – за 2 960 000, а в Твери – минимум за 3 140 000.

Для сравнения: даже дорестайлинговый Haval Dargo со «старым» 192-сильным двигателем обходится дороже – от 3 149 000 рублей. Полноприводная Volga K40 – аналог Geely Atlas – пока не получила скидку за наличный расчет, в отличие от K50; ее цены начинаются от 3 599 000 рублей.

Интерьер Renault Duster

Большая часть Дастеров, доступных под заказ, идет в комплектации Techno. В таком исполнении предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные колеса, контроль давления в шинах, датчики света и дождя, ткань на сиденьях, мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники с камерой заднего вида, руль с мультифункцией и бесключевой доступ с кнопкой запуска мотора.

Что касается итоговой суммы, ее обычно определяют по факту сделки. Названная цена может оказаться иной: на нее влияют курс валют, реальные расходы на логистику, комиссия брокера, таможенные платежи, утильсбор и другие обстоятельства.

Ранее Renault Duster попал в рейтинг популярных автомобилей с пробегом и высоким клиренсом, который составили эксперты «Авито Авто». Первое место в этом списке заняла отечественная LADA 4x4 (Нива).

О том, какие изменения утильсбора ждут ввозимые из ЕАЭС машины, «За рулем» уже рассказывал.

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