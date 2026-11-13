Volkswagen выпустил новую модель на базе хорошо известного в России «китайца»

Бразильский Volkswagen представил Tempest на платформе SAIC Maxus V90

Бразильское подразделение Volkswagen показало семейство коммерческих машин Tempest. Главная фишка – платформа китайского SAIC Maxus V90. Кстати, в России такая же база уже знакома по линейке Avior V90, однако бразильцы ее серьезно доработали.

SAIC Maxus V90, Avior V90, Volkswagen Tempest

Для местного офиса это выход в новый сегмент: раньше здесь занимались только грузовиками и автобусами, а теперь взялись за фургоны и легкие коммерческие автомобили.

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В семействе четыре модели и 11 конфигураций. Среди них пассажирский микроавтобус, шасси, цельнометаллический фургон и остекленный вариант. Длина у всех – 5,94 метра, правда шасси вытянулось до 6,2 метра.

Под капотом – 2,0-литровый турбодизель SAIC. Для Бразилии его перенастроили: отдача выросла до 174 л.с., а крутящий момент достигает 400 Нм. В паре – 6-ступенчатая механика и задний привод.

От российской Avior бразильский Tempest отличается глубиной адаптации. Инженеры внесли больше 250 изменений: доработали подвеску, рулевое управление, тормоза и кузов.

О том, какие китайские машины с пробегом пользуются спросом, «За рулем» уже рассказывал.

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