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Volkswagen выпустил новую модель на базе хорошо известного в России «китайца»

Бразильский Volkswagen представил Tempest на платформе SAIC Maxus V90

Бразильское подразделение Volkswagen показало семейство коммерческих машин Tempest. Главная фишка – платформа китайского SAIC Maxus V90. Кстати, в России такая же база уже знакома по линейке Avior V90, однако бразильцы ее серьезно доработали.

SAIC Maxus V90, Avior V90, Volkswagen Tempest
SAIC Maxus V90, Avior V90, Volkswagen Tempest

Для местного офиса это выход в новый сегмент: раньше здесь занимались только грузовиками и автобусами, а теперь взялись за фургоны и легкие коммерческие автомобили.

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В семействе четыре модели и 11 конфигураций. Среди них пассажирский микроавтобус, шасси, цельнометаллический фургон и остекленный вариант. Длина у всех – 5,94 метра, правда шасси вытянулось до 6,2 метра.

Под капотом – 2,0-литровый турбодизель SAIC. Для Бразилии его перенастроили: отдача выросла до 174 л.с., а крутящий момент достигает 400 Нм. В паре – 6-ступенчатая механика и задний привод.

От российской Avior бразильский Tempest отличается глубиной адаптации. Инженеры внесли больше 250 изменений: доработали подвеску, рулевое управление, тормоза и кузов.

О том, какие китайские машины с пробегом пользуются спросом, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Motor
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