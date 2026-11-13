Продажа «красивых» номеров оказалась под угрозой

Законопроект о платном резервировании госрегзнаков через «Госуслуги» перепишут

Продажу «красивых» автомобильных номеров через «Госуслуги» в правительстве, в целом, поддержали. Вопрос лишь в том, как именно это устроить: предложенный депутатами механизм в кабмине назвали слишком сложным, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект внесли в октябре 2025 года депутаты фракции «Новые люди». Задумка простая – водитель сам подбирает сочетание букв и цифр, бронирует его на портале и платит по тарифу, который установит правительство. Документ отправили на доработку.

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Две категории и 25 млрд рублей

В первой версии документа номера разбили на две категории – уникальные и индивидуальные. К уникальным отнесли сочетания с повторяющимися буквами или цифрами, а еще комбинации, где цифры совпадают с кодом региона. Тарифы для каждой категории предполагались свои.

Поступления в федеральный бюджет авторы оценивали в 25 млрд рублей в год.

Такая классификация правительству не нравится – от нее предлагают отказаться. Куда проще, если МВД будет формировать единый перечень доступных сочетаний, а водители выберут из него по установленным тарифам. Запутанные правила, как считают в кабмине, ведут к правовой неопределенности и непрозрачному их применению.

Номера для служебных машин и запрет на перепродажу

Отдельная тема – безопасность. Есть опасение, что публикация перечней раскроет регистрационные знаки машин госорганов и охраняемых лиц. Пример – серия АМР, которую используют в том числе на служебном транспорте.

Еще одно замечание касается запрета продавать автомобиль с уникальным номером в течение трех лет после получения. МВД просит эту норму убрать: по замыслу ведомства, знак остается у владельца для своей машины или переходит по наследству, а не продается вместе с автомобилем.

Доработать документ с учетом замечаний нужно до второго рассмотрения в Госдуме – оно намечено на конец ноября. Пока же платный выбор регистрационных знаков через «Госуслуги» остается только инициативой и не работает.

Ранее «За рулем» уже рассказывал , что самый доступный новый автомобиль в РФ можно купить в торговом центре.

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