Полмиллиона километров без капремонта: названы самые надежные кроссоверы в РФ

Эксперт Мамышев перечислил самые надежные недорогие кроссоверы с пробегом в РФ

Подержанный кроссовер из бюджетного сегмента – всегда лотерея, но шансы у некоторых участников заметно выше. По наблюдениям Рушана Мамышева, который возглавляет компанию по автоподбору «Честное авто», дольше всего на вторичном рынке держатся три марки: Hyundai, Renault и Toyota. Он пояснил, что такие машины проходят 300-400 тыс. километров без серьезных поломок, а отдельные экземпляры дотягивают и до полумиллиона.

«В первую очередь из надежных я бы назвал Hyundai Creta – причем в любой комбинации: с двигателем 1.6 или 2,0л., с«механикой» или автоматом. Оба поколения этой модели обладают высоким ресурсом, около 300-400 тыс. километров. Также стоит присмотреться к Renault Kaptur и Duster. Правда, у Creta возможны задиры в двигателе – это обязательно нужно перепроверять. Тем, кто обслуживает машину раз в 15 тыс. километров, проблем не избежать, а те, кто делает промежуточное ТО каждые 7-8 тыс., спокойно ездят и до 500 тыс. километров», – сказал эксперт.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Японское направление у специалиста тоже есть – и там речь идет о Toyota RAV4 начиная с 2013 года. Под капотом у таких машин стоят моторы 2.0 или 2,5литра, и в любой связке, включая вариатор, они способны отходить те же 300-400 тыс. километров как минимум.

Toyota RAV4

Не хуже ресурс и у Mazda CX-5 первого поколения, которое выпускали с 2013 по 2017 год: в расчет идут и дорестайлинговые, и обновленные версии. Каких-то особых конструктивных решений там нет, зато у Toyota ближе к 300 тыс. километров может потребоваться ремонт вариатора, предупредил эксперт.

Mazda CX-5

Выходит, при поиске недорогого кроссовера с большим пробегом логичнее ориентироваться на проверенные атмосферные моторы и простые коробки передач. Диагностика же перед сделкой – не формальность, особенно когда речь идет о корейских автомобилях, отметил Мамышев.

Но иногда ремонт выходит дороже самой машины — о том, какие автомобили выгоднее списать, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL