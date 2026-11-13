Ремонт дороже машины: какие автомобили выгоднее списать

Страховщики назвали модели, чей ремонт после ДТП стоит дороже, чем сама машина

Страховщики в 2026 году перечислили автомобили, которые при серьезных авариях чаще других признают не подлежащими восстановлению. Формально приоритетом при урегулировании остается ремонт, однако так бывает не всегда. Об этом рассказал вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Топ тотальных моделей 2026 года

Как пояснил Демидов, «приоритетным способом урегулирования является ремонт». Правда, если восстановление стоит настолько дорого, что экономически теряет смысл, автомобиль признают тотально уничтоженным. Тогда владельцу выплачивают полную страховую сумму по договору, а разбитый автомобиль либо переходит страховой компании, либо остается у клиента – во втором случае выплату уменьшают на стоимость годных остатков.

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На частоту таких случаев влияют средняя рыночная цена модели и средняя стоимость запчастей для нее. В 2026 году в «Ренессанс страховании» топ по «тоталям» составили иномарки: Toyota Corolla, Mercedes-Benz S-Class, Renault Sandero, BMW X5 и Renault Logan. У многих из них рынок оценивает машину невысоко из-за солидного пробега, зато относительная цена деталей из-за сложной логистики поставок оказывается большой.

То есть дорогие запчасти и солидный пробег – сочетание, при котором ремонт быстро перестает быть целесообразным. Хотя формально решение зависит не от «выгодности» для страховщика, а от экономического критерия и условий договора.

Когда ремонт дороже машины

Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Федор Калабкин напомнил: ситуация, когда ремонт превышает рыночную стоимость автомобиля, встречается нередко. Для нее нужны серьезные повреждения после ДТП – чаще всего страдают кузовные элементы, оптика, а также двигатель и коробка передач. Второй фактор – принадлежность машины к премиальному или люкс-сегменту: например, Bentley или Mercedes- Maybach, чья стоимость сегодня сопоставима с не самым дешевым жильем в Москве, а поставки запчастей осложнены санкциями и дорогой логистикой.

Третий момент – возраст автомобиля. Премиальные модели быстро дешевеют: состоятельные покупатели выбирают новые, а для покупателей с ограниченным бюджетом такие машины слишком дороги. Потеря нескольких миллионов рублей, а иногда и больше, за несколько лет эксплуатации для них – нормальная ситуация, говорит Калабкин. Добавляет сложностей и то, что многие детали поставляются только в оригинале, поэтому сэкономить на аналоге не выйдет; подержанные запчасти тоже найти трудно – такие модели редко встречаются в России.

В среднем страховые компании признают автомобиль не подлежащим восстановлению, когда ремонт составляет 60-80% от стоимости машины. После серьезного ДТП насчитать оригинальных деталей на огромную сумму несложно. В среднем сегменте похожая история возможна у гибридов и электромобилей, если пострадала тяговая батарея: элементы питания без сопутствующих поврежденных деталей могут стоить 30-40% автомобиля. Например, это актуально для Avatr.

Руководитель центра урегулирования убытков по автострахованию Страхового Дома ВСК Сергей Пигорев замечает: понятия «выгоднее списать» в практике нет. «Если сумма ущерба превышает 75% страховой суммы, транспортное средство признается тотальным», – сказал он. Решение принимают не по «выгодности» для страховщика и не по конкретной модели, а по экономическому критерию и условиям договора страхования.

Какие автомобили чаще других попадают в аварии, «За рулем» уже рассказывал.

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