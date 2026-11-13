Насколько подорожают машины к концу этого года?

Анна Уткина: средневзвешенная стоимость легкового авто вырастет на 8-11%

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в октябре 2026 года составила 3,43 млн рублей, что на 1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила автоэксперт Анна Уткина.

Она отметила, что к концу 2026 года средняя цена может достигнуть 3,7-3,8 млн рублей, а среднегодовой показатель может выйти на уровень 3,55-3,65 млн рублей, что означает рост на 8-11% по сравнению с 2025 годом. Автомобили с пробегом с начала 2026 года подорожали на 8%, а к сентябрю средняя цена достигла 1,45 млн рублей. Однако по сравнению с октябрем 2025 года рост стоимости авто с пробегом не отмечен.

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Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

– Основные причины изменения цен на авто связаны с комплексом экономических и регуляторных факторов. Ключевым драйвером роста стоимости автомобилей стала плановая индексация утилизационного сбора с 1 января 2026 года, а также увеличение НДС до 22% и удорожание логистики, что напрямую повлияло на себестоимость автомобилей. Рост цен автомобилей с пробегом был обусловлен нехваткой ликвидных авто, которые были в эксплуатации 3-5 лет, с «чистой» историей, что стало следствием низких продаж новых авто в 2022-2023 годах.

Прогноз на начало 2027 года остается умеренно-оптимистичным. Эффект от планового повышения утилизационного сбора будет не мгновенным: складских запасов достаточно. Для автомобилей с пробегом не ожидается снижение цен в 2027 году. Однако с 1 декабря 2026 года будет возобновлена программа льготного автокредитования. Тем, кто задумывается о покупке авто, рекомендуется отслеживать специальные предложения дилерских центров: они часто внедряют собственные программы скидок и кредитования, за счет которых клиенты могут существенно снизить затраты.

Ранее «За рулем» рассказал, на кого распространятся возобновленные льготные автокредиты.