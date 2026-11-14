В Россию привезли компактный рамный Лэнд Крузер с неубиваемым мотором

Новые Toyota Land Cruiser FJ предлагаются в России с ценами от 6,99 млн рублей

В России появился Toyota Land Cruiser FJ – самый компактный и самый новый рамный внедорожник в семействе Land Cruiser. Платформа у него общая с Fortuner и Hilux. Купить машину, как выяснили «Автоновости дня», пока реально только под заказ, а цены стартуют от 7 млн рублей.

Мировая премьера прошла в октябре прошлого года, а двухбуквенная приставка FJ расшифровывается как Freedom & Joy. Собирают внедорожник в Таиланде: он стал первым Land Cruiser, выпускающимся за пределами Японии.

Toyota Land Cruiser FJ

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По габаритам машина невелика: 4575 мм в длину, 1855 мм в ширину, 1960 мм в высоту при колесной базе 2580 мм. Дорожный просвет – примерно 245-250 мм.

Самое доступное предложение, судя по объявлениям в крупнейших классифайдах, нашлось во Владивостоке: со всеми расходами и утильсбором внедорожник обойдется там ориентировочно в 6 990 000 рублей.

Всего в столице Приморья около десятка предложений о поставке этих машин. Цены в них доходят до 9 600 000 рублей.

Toyota Land Cruiser FJ

Еще один экземпляр со статусом «В пути» продают в Самаре – 10 990 000 рублей при условии оплаты наличными. Такие автомобили, как и остальные экземпляры дороже 9 000 000 рублей, едут не из Японии, а из ОАЭ; зато руль у них слева, что для большинства привычнее.

Комплектация и оснащение

Комплектация у FJ, как правило, одна. В нее входят полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски с матово-черным покрытием, отделка сидений черной эко-кожей, трехспицевый мульти-руль с подогревом, двухзонный климат-контроль, 7-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Список оснащения на этом не заканчивается. Передние сиденья получили подогрев и электрорегулировки, есть центральные подлокотники спереди и сзади, зеркало заднего вида с автозатемнением, рейлинги на крыше, электростеклоподъемники на всех дверях, зеркала с обогревом и электроприводом, датчики света и дождя, парктроники спереди и сзади, а также система кругового обзора.

Toyota Land Cruiser FJ

Отвечает за безопасность комплекс Toyota Safety Sense 3.0. В него входят система предотвращения столкновений с автоторможением, адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое переключение дальнего света, мониторинг «слепых» зон, распознавание дорожных знаков и контроль усталости водителя.

Двигатель и трансмиссия

Силовой агрегат независимо от версии один – 163-сильный бензиновый «атмосферник» 2TR-FE объемом 2,7 литра.

Агрегат этот – настоящий ветеран семейства Toyota TR: выпускают его с 2004 года, и за два с лишним десятилетия он разошелся по огромному числу моделей. Встретить его можно на Toyota Hilux, Land Cruiser Prado, Fortuner, Tacoma, 4Runner и HiAce.

Коробка передач тоже без альтернатив – классический 6-ступенчатый автомат Super ECT. Привод подключаемый полный, с понижающей передачей и функцией принудительной блокировки заднего дифференциала.

О том, какие модели Toyota россияне выбирают чаще всего, «За рулем» уже рассказывал.

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