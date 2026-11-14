Jaguar Land Rover обвинила китайцев в копировании дизайна Defender

В офисах BYD прошли обыски из-за иска JLR о сходстве дизайна Ti7 с Defender

В офисах BYD в Нидерландах прошли обыски – это часть судебного спора с Jaguar Land Rover. Британский автопроизводитель настаивает: внедорожник BYD Ti7 нарушает права интеллектуальной собственности, связанные с Land Rover Defender. В августе 2026 года назначенные судом сотрудники изъяли цифровые документы в Схидаме и Хофдорпе.

BYD Ti7

Есть подозрение, что BYD разобрала Defender, чтобы с помощью обратной разработки перенять часть технологий для Ti7. Предварительное слушание назначено на 11 ноября в Гааге. Публично, правда, ни один из автопроизводителей разбирательство не комментировал; официального вывода о нарушении прав интеллектуальной собственности пока нет.

На китайский рынок Ti7 вышел в сентябре 2025 года под брендом Fang Cheng Bao как Bao 7, позже – Tai 7. Угловатый кузов, вертикальная передняя часть, квадратные колесные арки и заднее багажное отделение – все это часто вызывает сравнения с Land Rover Defender. В Китае длина модели составляет 4999 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1865 мм, колесная база – 2920 мм.

BYD Ti7

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Китайская версия рассчитана на пять посадочных мест, европейская экспортная – на семь. По данным BYD, длина британской модели вместе с задним запасным колесом – 5146 мм. Под капотом у внедорожника – 1,5-литровый турбированный двигатель в паре с электромоторами; доступны передний и полный привод.

В апреле 2026 года BYD представила в Китае полностью электрический Ti7 с запасом хода до 755 км по циклу CLTC. Кстати, спор JLR с китайскими автопроизводителями из-за дизайна – не первый. В 2019 году британская компания выиграла суд у Jiangling Motor Corporation: Landwind X7 был очень похож на Range Rover Evoque.

О других китайских внедорожниках, которые не стесняются знаменитых имен, «За рулем» уже рассказывал на примере компактного рамного «Лэнд Крузера».

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