На продажу выставили Ferrari Джереми Кларксона — сколько она стоит?

Спорткар Ferrari F355 GTS Джереми Кларксона выставили на аукцион в Бирмингеме

На аукцион выставлена единственная Ferrari, которой когда-либо лично владел легендарный ведущий Top Gear и The Grand Tour, – который, кстати, недавно счастливо преодолел серьезные проблемы со здоровьем.

Интересно, что за последние полтора года это второй случай, когда именно эта Ferrari F355 GTS из гаража Джереми Кларксона попадает на торги. В июле 20205-го года ее пытались продать с аукциона RM Sotheby’s с оценкой 180-220 тысяч фунтов стерлингов, но тогда эту покупку... никто не потянул. Однако с тех пор спрос на винтажные Ferrari вырос – одна совершенно «обычная» F355 GTS такого же красного цвета недавно ушла за 120 375 фунтов...

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Кто бы знал, что мы будем называть «винтажными» машины 1996 года выпуска? Именно в том году Кларксон приобрел эту красотку из фирменного салона бренда в Эгеме. Спустя четыре года и несколько газетных колонок об этой машине, он разыграл ее среди читателей The Sunday Times. Кстати, вырезки с этими колонками, равно как и оригинальную переписку по заказу, гарантийный талон с именем Кларксона, а также фирменные инструменты и чехол прилагаются к автомобилю.

Надо сказать, что исполнение довольно редкое: например, стоят заводские спортивные кресла с карбоновой спинкой и красными вставками – такие почти никто не заказывал. А вместо робота F1 со спорной репутацией Кларксон попросил поставить 6-ступенчатую МКП. Она стыкуется с родным V8 Tipo F129B, имеющим пять клапанов на цилиндр и 380 л.с. при 8250 об/мин – этот тандем дает разгон до сотни за 4,7 секунды и максималку более 290 км/ч.

Пробег на данный момент составляет всего около 15 200 миль (24 460 км), а в прошлом году нынешний владелец вложил чуть более 9 тысяч фунтов в замену ремня ГРМ, ремонт рулевой рейки, полное ТО и косметику. Специалисты говорят, что звездный статус этого авто способен накрутить ее цену почти вдвое – по предварительным оценкам, финальная цена машины составит 200 000–250 000 фунтов (около 24–30 млн рублей). Торги аукционного дома Iconic Auctioneers пройдут 14 ноября в Бирмингеме на выставке NEC Classic Motor Show.

Ранее «За рулем» рассказал, что россиянин купил мотоцикл с двигателем V8 от Ferrari.