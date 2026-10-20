Редчайшую Ferrari почти без пробега продадут на аукционе: цена удивит

Ferrari F50 с пробегом 171 км продадут на аукционе с ценой 1,67 млрд рублей

31 октября в Лас-Вегасе Broad Arrow Auctions проведет торги, где центральным лотом станет Ferrari F50 1997 года. Пробег у суперкара смешной – 106 миль, то есть примерно 171 км. Организаторы рассчитывают выручить за машину больше $20 млн; по курсу на 19 октября это около 1,67 млрд руб.

По номеру шасси 107165 понятно, что перед нами 334-й экземпляр из 349 – один из последних выпущенных. Кузов окрашен в фирменный красный Rosso Corsa, внутри – черная кожа Nero с красными вставками Rosso.

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Состояние выглядит почти музейным: лакокрасочное покрытие, карбоновый салон, кожаная обивка и элементы управления без следов выцветания, износа и повреждений. Такие дефекты, по сути, появляются даже при аккуратном обращении.

Первый владелец держал автомобиль без регистрации и почти не выезжал на дороги. За свою жизнь суперкар побывал в Японии, Китае и Европе, а потом отправился в США.

Ferrari F50 выпускали с 1995 по 1997 год. Под капотом – 4,7-литровый атмосферный V12 на 513 л.с., созданный на базе гоночного мотора Ferrari для Формулы-1 1990 года.

Даже при минимальном пробеге машину обслуживали. В последние годы специалисты поменяли ремни и технические жидкости, чтобы суперкар оставался исправным.

Похожие «капсулы времени» изредка всплывают и в России — об одном таком случае «За рулем» уже рассказывал.

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