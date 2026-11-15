Покупатели новой Audi Nuvolari смогут выбрать даже оттенок переключателей

Audi объявила цену гибридного суперкара Nuvolari для США: от 57,8 млн рублей

Audi раскрыла американский прайс на гибридный суперкар Nuvolari. Минимум, который придется заплатить за машину, – $700 тыс.; по курсу на 12 ноября это примерно 57,8 млн руб.

Правда, итоговая сумма легко уйдет вверх: возможностей для индивидуализации у покупателей масса. Для кузова предложат свыше 60 вариантов окраски – более 50 глянцевых и 10 матовых оттенков. Есть и совсем радикальный выбор: полностью открытый карбоновый кузов. Плюс 13 цветов тормозных суппортов, причем это только часть списка.

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Внутри простор для фантазии не меньше. Отделка салона насчитывает 30 вариантов окраски и широкий набор материалов Audi Exclusive. Если точнее, доступны три основных варианта отделки, 33 варианта кожи, 12 цветов ремней безопасности и даже два оттенка переключателей.

Силовая установка у Nuvolari гибридная, и ее отдача – 987 л.с. В основе лежит 4,0-литровый битурбированный V8 мощностью 789 л.с., а помогают ему три электромотора: два стоят на передней оси, еще один – на задней.

Цифры разгона Audi называет такие: 100 км/ч машина набирает за 2,6 секунды, максимальная скорость превышает 350 км/ч. По сути, перед нами самый мощный и самый быстрый серийный автомобиль за всю историю марки.

Тираж ограничен – всего 499 экземпляров. К американским клиентам первые Nuvolari поедут в первой половине 2028 года.

О другой машине, которую тоже оценили в сотни тысяч долларов, «За рулем» рассказывал.

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