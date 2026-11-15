GTA VI на подходе: как купить игру и не отдать деньги мошенникам

GTA VI выйдет 19 ноября, эксперты перечислили способы купить игру в РФ

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года – игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзаказ уже открыт, а предзагрузка начнется 10 ноября. Для установки потребуется до 212 ГБ свободного места на диске.

С покупкой в России все сложнее. Take-Two Interactive, которой принадлежит Rockstar Games, приостановила продажи игр в стране в 2022 году. Цифровые магазины PlayStation и Xbox, принадлежащие Sony и Microsoft, для российских пользователей тоже закрыты, а оплатить покупку российской банковской картой напрямую не выйдет.

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Эксперт по PR в видеоигровой индустрии Петр Пантюшкин рассказал, что после ухода ключевых зарубежных издателей и отключения российских карт от международных платежных систем игровое сообщество построило параллельную инфраструктуру.

«Некоторые эксперты считают ее серой, пограничной, но, по-моему мнению, это всего лишь способ обход ограничений и, что важно, не является пиратством игр», – отметил он.

В эту систему входят смена региона аккаунта, подарочные сертификаты, посредники и площадки по аренде игровых аккаунтов. Пантюшкин предупредил: стоимость игр и комиссии за пополнение могут сильно меняться, поэтому предложения стоит сравнивать. Звучит несложно, однако детали решают многое.

PlayStation 5: зарубежный аккаунт и цены

Владельцам PS5 безопаснее всего завести собственный аккаунт зарубежного региона, где GTA VI есть в PlayStation Store. Понадобится новый профиль PlayStation Network, зарегистрированный в стране продажи. Уже существующий российский аккаунт на другую страну не переключить.

Главный редактор «Игромании» Виктаний Волков называет самыми популярными и выгодными Турцию и Индию. По его мнению, там GTA VI стоит недорого, а баланс можно пополнить через проверенные онлайн-площадки без особых сложностей. Оплачивать игру лучше иностранной картой, желательно из региона аккаунта: российская карта для кошелька PSN не подойдет.

В турецком PlayStation Store Standard Edition стоит 3999 турецких лир (около 6500 руб.), Ultimate Edition – 4999 лир (около 8200 руб.). В индийском магазине стандартное издание обойдется в 5999 индийских рупий (около 5200 руб.), расширенное – в 7499 рупий (около 6500 руб.).

Еще один вариант – подарочные карты пополнения PSN. Цифровой код для нужного региона покупают на российских маркетплейсах или у проверенных продавцов-посредников, активируют на собственном зарубежном аккаунте PSN, а затем оплачивают игру с баланса кошелька. Карта должна строго соответствовать региону аккаунта: турецкая не сработает на американском и наоборот, подчеркнул Пантюшкин.

«Можно обратиться и к онлайн-посредникам, которые сделают все за вас, но здесь нужно внимательно читать условия предложения. За привлекательной ценой может скрываться не покупка GTA VI на ваш аккаунт, а предоставление доступа к чужому профилю. Шерить аккаунты проверенных продавцов не страшно, но риск всегда есть. Нужно понимать, что здесь придется заплатить комиссию за работу посредников», – предупредил Волков.

Xbox Series X и S: Аргентина и коды

На Xbox Series X и Series S для покупки нужен зарубежный аккаунт в подходящем регионе и достаточная сумма на балансе Microsoft Store. Пантюшкин видит у консоли Microsoft два плюса по сравнению с PlayStation: регион аккаунта разрешено менять раз в три месяца (баланс при этом не переносится), а коды активации из коробочных изданий обычно не привязаны к региону.

Волков советует владельцам Xbox экономить через аргентинский аккаунт. «Всю процедуру создания нового аккаунта в другом регионе берут на себя посредники – главное, изучать отзывы и количество покупателей. Либо можно активировать игру на собственном аккаунте через этих же посредников – это обойдется дороже, зато аккаунт останется вашим, прежним», – добавил он.

В Microsoft Store Аргентины Standard Edition стоит 113 299 аргентинских песо (около 6000 руб.), Ultimate Edition – 141 990 песо (около 7500 руб.).

Другой путь – покупка кода активации на сторонних площадках. Нужно найти ключ, проверить регион, сменить регион учетной записи и активировать игру через консоль, ПК или смартфон. После успешной активации подменять IP-адрес уже не требуется. Главный риск здесь – мошенничество. Пантюшкин советует брать ключи только у продавцов с хорошей репутацией и ни при каких обстоятельствах не передавать пароль от аккаунта Microsoft третьим лицам: «В целом при покупке ключей на площадках всегда проверяйте продавца и площадку – это базовое правило цифровой безопасности российского геймера».

Диски и коробки: что важно проверить

На дисках GTA VI выпускать не будут. Физические коробки все же появятся в продаже, но внутри окажется код для цифровой загрузки.

По мнению Волкова, такие издания можно будет купить и в крупных российских магазинах техники и видеоигр.

При покупке коробочного издания стоит проверить содержимое и убедиться, что код загрузки на месте, не поврежден и не был использован. «Существует риск нарваться на уже активированный код в коробке», – подчеркнул главный редактор «Игромании».

ПК: сроки и риски скачивания

Официальная дата выхода GTA VI на персональных компьютерах пока не анонсирована. Обычно ПК-версия появляется вслед за консольной, но в случае с GTA VI геймерам не стоит рассчитывать на релиз раньше 2027 года, полагает Пантюшкин.

По его словам, после выхода ПК-версию от Rockstar Games можно будет купить в Steam. В России есть два способа: сменить регион (например, на Турцию или Казахстан) либо приобрести ключ или подарочную карту на российский аккаунт Steam через сторонние торговые площадки.

Российские банковские карты в Steam не работают, но кошелек можно пополнить через специализированные магазины, сервисы российских банков или провайдеров.

Собеседники РБК призвали не поддаваться предложениям скачать GTA VI в интернете. «Версия для ПК пока не анонсирована, хотя слухи о следующей весне и ходят. Не стоит вестись на кликбейтные ссылки с предложениями купить заветную шестую часть в Steam в ближайшие месяцы», – предупредил Волков.

«Не поддавайтесь на соблазнительные предложения «скачать ПК версию GTA 6» в этом году – это будет стопроцентный скам и мошенничество», – добавил Пантюшкин.

О похожих схемах развода автомобилистов «За рулем» уже рассказал.

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