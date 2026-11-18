НСИС: за 10 месяцев 2026 года в России было оформлено 59,7 млн полисов ОСАГО

За 10 месяцев 2026 года в России было оформлено 59,7 млн полисов ОСАГО на общую сумму 295 млрд рублей страховых премий. Об этом 16 ноября сообщает Национальная страховая информационная система (НСИС).

Из этого количества 36,7 млн договоров пришлось на годовые полисы ОСАГО, их оформили на сумму 290 млрд рублей. В прошлом году за тот же период было реализовано 37 млн годовых полисов ОСАГО на 269,5 млрд рублей.

Таким образом, количество годовых договоров сократилось на 0,9%, но премия выросла почти на 20,5 млрд рублей.

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Короткие полисы за указанный период оформили в количестве 22,9 млн на общую сумму страховой премии 5,1 млрд рублей. В 2025 году было заключено 6,1 млн таких договоров на сумму 1,4 млрд рублей. Подавляющее большинство коротких полисов оформляют на автомобили такси.

За 10 месяцев 2026 года средняя премия по годовым полисам ОСАГО достигла 7,9 тыс. рублей, по коротким – 220 рублей. Для сравнения, в прошлом году годовой договор, в среднем, стоил 7,3 тыс. рублей, а короткий – 224 рубля.

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