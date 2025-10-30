Новый GAC GS8 с сердцем от Тойоты! Гибридный ГАК экономит топливо

До недавнего времени GAC GS8 был представлен на российском рынке в пяти комплектациях - GL, GT, GX, GX Premium. Не так давно эта гамма пополнилась версией Traveller с самым богатым оснащением. А в июле на рынок вышла еще одна комплектация — GAC GS8 Dragon, главная особенность которой — гибридная силовая установка.

