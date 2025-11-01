Водителей отправят на медкомиссию — кого коснется мера?
Автоматическое продление водительских удостоверений собираются отменить с 1 января 2026 года
В новом выпуске «Разборки недели»:
- «20 литров в одни руки» отменяется. Есть ли бензин в Крыму? Тайный покупатель проверил заправки Алушты
- Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков проинспектировал работу завода Haval в Тульской области
- Две модели Chery получили высшие оценки за безопасность
- Hongqi HS3 проверили после года каторжной работы в пресс-парке
- Всех водителей пошлют на медкомиссию! Как ее пройти без очередей? Лайфхак от Никиты Гудкова
- Спасение ведущей на эвакуаторе Валдай 12
- Дедовский способ откачки топлива. Как не отравиться парами бензина? Проверяем совет из журнала «За рулем» 1934 года
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
159940
01.11.2025
