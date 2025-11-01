Новая реальность
#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Водителей отправят на медкомиссию — кого коснется мера?

Автоматическое продление водительских удостоверений собираются отменить с 1 января 2026 года

В новом выпуске «Разборки недели»:

- «20 литров в одни руки» отменяется. Есть ли бензин в Крыму? Тайный покупатель проверил заправки Алушты

- Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков проинспектировал работу завода Haval в Тульской области

- Две модели Chery получили высшие оценки за безопасность

- Hongqi HS3 проверили после года каторжной работы в пресс-парке

- Всех водителей пошлют на медкомиссию! Как ее пройти без очередей? Лайфхак от Никиты Гудкова

- Спасение ведущей на эвакуаторе Валдай 12

- Дедовский способ откачки топлива. Как не отравиться парами бензина? Проверяем совет из журнала «За рулем» 1934 года

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Количество просмотров 159940
01.11.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1