Водителей отправят на медкомиссию — кого коснется мера?

Автоматическое продление водительских удостоверений собираются отменить с 1 января 2026 года

В новом выпуске «Разборки недели»:

- «20 литров в одни руки» отменяется. Есть ли бензин в Крыму? Тайный покупатель проверил заправки Алушты

- Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков проинспектировал работу завода Haval в Тульской области

- Две модели Chery получили высшие оценки за безопасность

- Hongqi HS3 проверили после года каторжной работы в пресс-парке

- Всех водителей пошлют на медкомиссию! Как ее пройти без очередей? Лайфхак от Никиты Гудкова

- Спасение ведущей на эвакуаторе Валдай 12

- Дедовский способ откачки топлива. Как не отравиться парами бензина? Проверяем совет из журнала «За рулем» 1934 года