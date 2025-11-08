Стало известно, когда начнут дорожать все автомобили в России
Вступление в силу новых тарифов утильсбора приведет к росту цен на новые и подержанные машины.
В этом выпуске:
- Рост цен, вызванный новыми ставками утилизационного сбора, затронет все сегменты российского авторынка, - считает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.
- Автомобилисты, купившие машины в Казахстане, стали получать «письма счастья» от ФТС. Правда или фейк? Ждем подтверждения от наших читателей и зрителей.
- Рейтинг самых доступных новых автомобилей с традиционным двигателем внутреннего сгорания.
- В Лужниках стали подавать необычный десерт EXEED.
- Рост продаж демонстрирует бренд HONGQI. В октябре российские продажи марки выросли на 89%. По итогам месяца реализовано 1 485 автомобилей.
- LEXUS с двуспальной кроватью и другие необычные новинки Japan Mobility Show.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
118278
08.11.2025
Поделиться:
Оцените материал:
+1