Стало известно, когда начнут дорожать все автомобили в России

В этом выпуске:

Рост цен, вызванный новыми ставками утилизационного сбора, затронет все сегменты российского авторынка, - считает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Автомобилисты, купившие машины в Казахстане, стали получать «письма счастья» от ФТС. Правда или фейк? Ждем подтверждения от наших читателей и зрителей.

Рейтинг самых доступных новых автомобилей с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

В Лужниках стали подавать необычный десерт EXEED .

Рост продаж демонстрирует бренд HONGQI. В октябре российские продажи марки выросли на 89%. По итогам месяца реализовано ­­­1 485 автомобилей.