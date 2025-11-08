Новая реальность
#

12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Стало известно, когда начнут дорожать все автомобили в России

Вступление в силу новых тарифов утильсбора приведет к росту цен на новые и подержанные машины.

В этом выпуске:

  • Рост цен, вызванный новыми ставками утилизационного сбора, затронет все сегменты российского авторынка, - считает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.
  • Автомобилисты, купившие машины в Казахстане, стали получать «письма счастья» от ФТС. Правда или фейк? Ждем подтверждения от наших читателей и зрителей.
  • Рейтинг самых доступных новых автомобилей с традиционным двигателем внутреннего сгорания.
  • В Лужниках стали подавать необычный десерт EXEED.
  • Рост продаж демонстрирует бренд HONGQI. В октябре российские продажи марки выросли на 89%. По итогам месяца реализовано ­­­1 485 автомобилей.
  • LEXUS с двуспальной кроватью и другие необычные новинки Japan Mobility Show.
08.11.2025 
