#
Lada Niva Travel с новым мотором! Поехала? Первый тест-драйв

Новый мотор ВАЗ-11184, модернизированная коробка передач, обновленная трансмиссия, новая передняя подвеска и другие изменения внедорожника Лада Нива Travel

Виноградов Александр
«За рулем»
10.11.2025 
«За рулем»
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-58