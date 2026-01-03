#
Toyota получила сильный удар по репутации из-за коллективного иска: подробности
7 января
Против Toyota подан коллективный иск из-за...
ИИ внедрили даже в шины: новая разработка Michelin
7 января
Michelin на CES 2026 представит шины с ИИ,...
Интерьер Dongfeng Mage 2026
7 января
Стартовали продажи мощного добротного кроссовера дешевле 1,5 млн рублей
Dongfeng Motor запустил продажи кроссовера Mage...

Автомобиль и езда на нем становятся непозволительной роскошью

Первые новости 2026-го: топливо дорожает, штрафы увеличиваются, налоги растут. Здравствуй… Новый год!

В этом выпуске «Разборки недели»:

  • Китайские кроссоверы начали испытывать пальмами. Автомобили разгоняются до 100 км/ч быстрее двух секунд, а поезда обгоняют самолеты. Скорость – главный приоритет в год Огненной лошади.
  • Новинки мирового автопрома, которые стартуют в первом полугодии.
  • Сборник самых интересных сюжетов из прошлогодней «Разборки недели».
  • Как пахать на внедорожнике. Сюжет из видеоархива «За рулем».
  • Смешные моменты со съемок программы. Каникулы продолжаются!
Количество просмотров 121592
03.01.2026 
