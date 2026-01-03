Автомобиль и езда на нем становятся непозволительной роскошью
Первые новости 2026-го: топливо дорожает, штрафы увеличиваются, налоги растут. Здравствуй… Новый год!
В этом выпуске «Разборки недели»:
- Китайские кроссоверы начали испытывать пальмами. Автомобили разгоняются до 100 км/ч быстрее двух секунд, а поезда обгоняют самолеты. Скорость – главный приоритет в год Огненной лошади.
- Новинки мирового автопрома, которые стартуют в первом полугодии.
- Сборник самых интересных сюжетов из прошлогодней «Разборки недели».
- Как пахать на внедорожнике. Сюжет из видеоархива «За рулем».
- Смешные моменты со съемок программы. Каникулы продолжаются!
- «За рулем» можно читать и в MAX
03.01.2026
