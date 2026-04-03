Названы интересные технические особенности новой Весты Спорт

Лада Веста Спорт получила мотор 1,8 Evo отдачей 147 сил и китайскую МКП WLY

На смену Ладе Весте Спортлайн пришла полноценная Веста Спорт. Вместо двигателя 1,6 мощностью 118 л.с. у нее мотор 1,8 Evo отдачей 147 сил. Вместо 5-ступенчатой механики Renault – 6-скоростная коробка передач китайской компании WLY. Седан разгоняется до 100 км/ч за 9,8 секунды и развивает максимальную скорость 195 км/ч. В семействе теперь есть и универсал SW, который немного медленнее.

Снаружи рестайлинг спортседана обеспечивает только оптика. Спойлер на крышке багажника, накладки порогов и бамперы те же самые. Сохранился громкий прямоточный выхлоп, заниженная на 20 мм подвеска, шины размерности 205/50 R17, усиленные тормоза с 300-миллиметровыми дисками спереди и 260-миллиметровыми сзади.

Лада Веста Спорт предлагается только с максимальным оснащением. В него входят бесключевой доступ и запуск двигателя, светодиодные фары и противотуманки, полный зимний пакет, медиасистема с большим вертикальным дисплеем, кондиционер, круиз-контроль с ограничителем скорости. Цифровой комбинации приборов сделали эксклюзивное спортивное оформление в красном цвете с графиками текущей мощности и момента.

Базовые цены:

  • Седан – 2 352 000 рублей
  • Универсал – 2 522 000 рублей

Милешкин Кирилл
03.04.2026 
Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-94