За что советские водители так любили этот грузовик?

«За рулем» перечислил интересные инженерные решения самосвала Tatra815

Под маркой Tatra на протяжении нескольких десятилетий постоянно появлялось нечто особенное. В 1983 году в городе Копрживнице начали производства очередного поколения грузовиков – Tatra 815. А в 1992 году сделали и отправили в Россию именно этот красный самосвал.

У Татры все подвески независимые. Спереди – мощные продольные торсионы, сзади – все просто: продольные рессоры. Еще одно чудо и сходство с Запорожцем – дизель V10 воздушного охлаждения. Но здесь рабочий объем 15,8 л, а мощность 280 л.с.

Грузоподъемность этого самосвала 16 900 кг. А основа конструкции – традиционная для завода Tatra хребтовая (трубчатая) рама. Кардан к мостам проходит в трубе.

Коробка передач – пятиступенчатая, с двухступенчатой раздаткой она же, по сути, делитель, управляемый флажком на рычаге. Справа от водителя – управление трансмиссией. Передний мост и дифференциалы подключаются крутилками с помощью пневмопривода. Есть блокировки дифференциала между передним мостом и задней тележкой, а также задние межколесные.