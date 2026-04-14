Популярный в РФ кроссовер получил более мощный и совершенный мотор: как едет?

Модернизация двигателя Haval H7 позволила нарастить мощность со 192 до 231 сил

С момента дебюта Haval H7 в России прошел только год, а он уже обновился. Не внешне, но внутри. В первую очередь это касается двигателя. Бензиновый турбомотор того же объема (два литра), но мощность заметно выросла. Вместо 192 л.с. теперь 231 сил. Увеличился и крутящий момент.

Благо роботизированная коробка все это выдержит, запас по максимальному крутящему моменту есть. Обновился двигатель не только софтом, но и технически. Изменился впускной коллектор, камера сгорания. Программа управления новая не только у блока, но и у перепускного клапана турбины.

Двигатель локализован на заводе в Тульской области. Причем речь не о наклеивании шильдиков, но и о механической обработке. В том числе ГБЦ и блока цилиндров.

С новым мотором Haval H7 обрел качество, которого ему раньше не хватало, – легкость. И со старым двигателем каких-то проблем с динамикой не было. Но теперь она из хорошей превратилась в отличную.

Цены на Haval H7 в России:

Премиум (2.0, 231 л.с., Р7, полный привод) – от 3 999 000 рублей;

от 3 999 000 рублей; Техно + (2.0, 231 л.с., Р7, полный привод) – от 4 199 000 рублей.