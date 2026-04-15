Как в России собирают современные коробки передач? Подробная экскурсия по заводу

Максим Кадаков подробно рассказал о производственной линии коробок передач КАМАЗ

Завод ЦФ Кама в Набережных Челнах. Здесь делают коробки передач и детали для них.





Конвейер запущен в конце 2005 года и недавно отметил 20-летний юбилей. Рассказывает главный редактор Максим Кадаков.

С 2008 года идет сборка 9-ступенчатой коробки передач серии 1310, с 2010-го выпускают 16-ступенчатую коробку серии 1810, позже к ней добавилась и усиленная модификация.

Изначально это было совместное предприятие КАМАЗа и немецкой фирмы ZF. Немцы ушли, все поставки из Европы прекратились, и тогда было принято стратегическое решение: предприятие ЦФ Кама стало 100-процентным подразделением КАМАЗа и продолжает работать, постепенно расширяя ассортимент выпускаемой продукции. В ближайших планах - новые 12-ступенчатые роботизированные коробки передач.