Полный привод, автомат, семь мест — подробности о новом российском кроссовере

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны кроссовера Москвич М90

В основе новой М-линейки Москвича лежат автомобили марки MG с британскими корнями. Базовая цена – 4 199 000 рублей.

Большой кроссовер М90 – это перелицованный MG RX9. У него много хрома во внешней отделке, выдвигающиеся дверные ручки, модной формы фары и фонари.

Двигатель 2.0 турбо развивает налоговыгодную мощность в 200 л.с. С ним работает 9-ступенчатый автомат ZF. Полный привод с традиционной многодисковой муфтой стоит по умолчанию. Салон трехрядный, рассчитанный на семь человек.

Сборка новинок пока ведется крупноузловым методом. Из локализации замечен только аккумулятор. Оснащения это не касается: есть полный зимний пакет и оцинковка внешних кузовных панелей (кроме крыши). В единственную богатую комплектацию также входят 20-дюймовые колеса, панорамная крыша, вентиляция передних сидений, набор систем активной безопасности, шесть подушек безопасности, трехзонный климат-контроль.