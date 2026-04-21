Как показал себя популярный кроссовер этой аномальной зимой? Итоги теста

Эксперт «За рулем» подвел итоги зимней эксплуатации кроссовера Jetour T1

Первый зимний сезон для Jetour T1 прошел отлично. Все кузовные панели оцинкованы, а средняя толщина ЛКП порядка 140 мкм. На кромке капота слой тоньше. Потому лучше оклеить всю переднюю часть прозрачной защитной пленкой.

Бампер, как и весь обвес, сделан из прочного некрашеного пластика. Можно смело нырять в сугробы, не боясь испортить внешний вид. К тому же, у Т1 отличная геометрическая проходимость и хорошо настроенная система полного привода. Рекордно снежная зима для кроссовера проблемой не стала.

Щетки стеклоочистителя можно поднять, когда они находятся в зоне покоя – редкость для современных автомобилей. На большинстве моделей мешает капот, поэтому «дворники» приходится переводить в сервисный режим.

Сам капот открывается двойным нажатием рычажка в салоне – удобно, руки останутся чистыми. Но при проверке уровня масла обязательно перепачкаешься – щуп спрятан глубоко, под корпусом воздушного фильтра и патрубками.

У Т1 боковые стекла быстро загрязняются. Особенно в районе наружных зеркал. Происходит это из-за определенной формы пластиковых уголков. Воздушный поток в этом месте срывается и образуется завихрение. Нужно или поменять форму этих накладок, или поставить на двери дефлекторы.

Придирки к Джетуру в основном мелкие. В целом автомобиль радует. Посмотрим, как он проявит себя летом.

Цены на Jetour Т1 в России:

  • Престиж (2.0Т, 245 л.с., 8АТ) – от 3 990 900 рублей
  • Премиум (2.0Т, 245 л.с., 8АТ) – от 4 199 900 рублей

Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Отзывы о Jetour T1

