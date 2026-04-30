«Завод, которым можно гордиться»: экскурсия по заводу каркасов кабин КАМАЗ
Максим Кадаков: Система сварки каркасов кабин КАМАЗ автоматизирована на 80%
Завод, которым можно гордиться. Держим пари, что подобного производства вы в России не видели. Это завод каркасов кабин, который входит в периметр КАМАЗа. Запущен в 2019 году.
Конвейерная система сварки автоматизирована на 80%. Здесь работают более сотни высокоточных роботов Kuka, более 30 программных логических контроллеров PLC, оптическая измерительная система ISRA, а выборочный контроль геометрии проводят на двух измерительных супермашинах Zeiss.
Максимальная мощность этого производства – 55 000 кабин в год при работе в трёхсменном режиме.
30.04.2026
