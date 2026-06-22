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И пожар потушит, и даже проведет разминирование: важная отечественная спецмашина

Максим Кадаков протестировал российский погрузчик AНT-1200 в различных задачах

Мы не так часто показываем вам отечественную спецтехнику, хотя тема очень интересная. Восполняем пробел – представляем мини-погрузчик АНТ-1200 (от англ. Ant – муравей; цифры отражают грузоподъемность) с высотой подъема стрелы до 4 м.

Выпускает его Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ), входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» и структуру корпорации Ростех.

Рассказывает главный редактор Максим Кадаков.

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