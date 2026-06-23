Чем уникален этот необычный экспортный ВАЗ-2108 с откидным верхом?

Эксперт «За рулем» показал технические особенности Lada Samara Fun от фирмы Bohse

Лады Самары пользовались на Западе неплохим спросом. Только в Великобритании ежегодно продавали до 35 тысяч машин, во Франции – еще примерно 20 тысяч.

Следуя моде на кабриолеты второй половины 1980-х, западные дилеры Lada решили сделать нечто подобное из дешевого, но вполне современного и, главное, востребованного советского автомобиля. В 1990-м на автосалоне в Брюсселе, тогда престижном, показали Lada Samara San Remo, сделанную по заказу одного из самых крупных и неугомонных дилеров советских автомобилей фирмы Scaldia-Volga с дизайном Владимира Ярцева. Потом подобные автомобили продавали на Западе под именами Samara Cabrio и Natasha.

Фирма Deutsche Lada пошла еще более простым и экономичным путем: предложила покупателям Lada Samara Fun. Строго говоря, это не кабриолет, а ландо. Отрезали только заднюю часть крыши, поэтому не было необходимости заморачиваться с усилением кузова. Стойки и передняя часть крыши – на месте. По заказу немецкого дилера такие Самары делала фирма Bohse из Нижней Саксонии.