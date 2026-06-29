Идеален для наших дорог: редкая полноприводная модификация знаменитого Гольфа

Эксперт «За рулем» рассказал о полноприводном Volkswagen Golf Country

В 1987 году фирма Фольксваген представила полноприводный Volkswagen Golf Syncro. Задний привод подключался через вискомуфту. Водителя не напрягали размышлениями: когда и какую ручку или кнопку задействовать.

А в 1989-м в Женеве выставили и вариант с увеличенным дорожным просветом. Машину по имени Montana в серию не планировали. Но несколько наиболее активных и смелых дилеров попросили у фирмы запустить концепт в производство. И в 1990 году в производство пошел серийный Volkswagen Golf Country.

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