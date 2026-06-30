Парк «За рулем» пополнился новинкой АВТОВАЗа: подробности о машине

Лада Искра SW Кросс заменила Весту в редакционном парке «За рулем» спустя 10 лет

В редакционном парке сменился автомобиль. Лада Веста, которая прослужила 10 лет и 2 месяца, накатав 185 тысяч км, уступила место новой Искре. Выбор пал на универсал SW Кросс в предмаксимальной комплектации Драйв.

Главная причина – интерес к новинке и, в частности, к китайскому вариатору WLY, который пришел на смену проблемному «роботу». Под капотом – 106-сильный мотор 1.6.

В оснащение вошли: система стабилизации, две подушки, кондиционер, 16-дюймовые колеса, обогрев передних сидений и форсунок, медиасистема с онлайн-сервисами Яндекса, круиз-контроль и ограничитель скорости. С учетом оранжевого металлика «Табаско» машина обошлась в 1,76 млн рублей. Дилер добавил коврики, газовые упоры капота и частичную оклейку пленкой.

От максимальной комплектации нашей не хватает противотуманок, USB для второго ряда, тонировки, заднего парктроника с камерой, обогрева лобового стекла, руля и задних сидений.

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