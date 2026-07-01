Эта простая доработка спасет от коррозии и заодно улучшит шумоизоляцию

Подкрылки Totem Liners от Автофемели оснащены специальным слоем шумоизоляции

Эксплуатация в российских условиях – испытание как для автомобиля, так и для его владельца. Перепады температур, песок, гравий, дорожные реагенты – все эти факторы ускоряют коррозию и негативно сказываются на продолжительности срока службы автомобиля.

Возможное спасение – установка пластиковых подкрылков. Но если обычные подкрылки защищают автомобиль только от воздействия окружающей среды, то улучшенные подкрылки Totem Liners от Автофемели оснащены специальным слоем шумоизоляции. Одним решением водитель избавляется сразу от двух проблем: коррозии и лишнего шума в салоне.

Подкрылки Totem Liners от AutoFamily уже успели оценить владельцы японских, немецких и китайских автомобилей. Теперь мы попробуем установить их на отечественный внедорожник.

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