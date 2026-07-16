Быстро, качественно, недорого — новая технология строительства жилых домов

Максим Кадаков показал процесс изготовления модульных жилых домов

Модульные конструкции применяются и в современном автопроме, и в строительной индустрии. Модули разные, но принцип работы одинаковый – и автомобиль, и дом строят из готовых «кубиков».

Обычная столичная новостройка; яркая отделка фасадов, большие окна, корзины для будущих кондиционеров. Рабочие наводят порядок на придомовой территории – готовятся к приезду новоселов. Построен дом явно по программе реновации, о чем недвусмысленно намекают соседние, уже пустые пятиэтажки-хрущевки.

Этот дом возведен по современной модульной технологии. Модуль – пространственная замкнутая железобетонная конструкция, часть этажа дома, заранее изготовленная на производстве. Модуль может быть целой готовой квартирой или ее частью, объединять элементы нескольких квартир или даже включать часть общего коридора. Есть отдельные модули МОП (мест общего пользования – холлов, лестничных площадок), крыши.

Рассказывает главный редактор Максим Кадаков.



