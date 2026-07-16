Volga К50 на платформе Volvo: первый тест!

Максим Кадаков рассказал об особенностях российского кроссовера Volga K50

Флагманский кроссовер Volga K50 должен стать мейнстримом, основным добытчиком – и по объему продаж, и по прибыли для компании. Рассказывает главный редактор Максим Кадаков.





Volga K50 оснащается бензиновым турбомотором объемом 2,0 л (238 л. с.), 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Комплектации

К50 Комфорт. Оснащение: 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, вентиляция и массаж водительского кресла, память положений передних сидений, механическая регулировка наклона второго ряда, аудиосистема на 8 динамиков;

Оснащение: 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, вентиляция и массаж водительского кресла, память положений передних сидений, механическая регулировка наклона второго ряда, аудиосистема на 8 динамиков; К50 Премиум. Оснащение: 20-дюймовые колеса, тонировка задних стекол, вентиляция пассажирского кресла, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема (12 динамиков), электропривод спинки торого ряда, мониторинг слепых зон и ассистент безопасного выхода;

Оснащение: 20-дюймовые колеса, тонировка задних стекол, вентиляция пассажирского кресла, проекционный дисплей, премиальная аудиосистема (12 динамиков), электропривод спинки торого ряда, мониторинг слепых зон и ассистент безопасного выхода; К50 Эксклюзив. Оснащение: отделка интерьера темно-серой замшей с ромбовидной прострочкой, два эксклюзивных цвета кузова.

Volga K50 оснащается полным зимним пакетом, включающим обогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

На автомобили распространяется расширенная гарантия сроком 5 лет или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).