Полный привод, пневма, мотор V6 — первый тест седана Сенат 900

Максим Кадаков рассказал об особенностях российского седана Senat 900

В основе Сената 900 – большой седан Hongqi H9, который очень хорошо знаком в России. Но дизайн обновили, а начинка несколько иная. Рассказывает главный редактор Максим Кадаков.





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Длина автомобиля 5140 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1500 мм. Под капотом 3-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 326 лошадиных сил в сочетании с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

По сути, речь идет не просто о новой машине, а о принципиально новом подходе: на новой платформе уже в ближайшие годы будут создавать новые автомобили – в том числе, такие, которых мы никогда не видели даже в проектах.

Это означает постепенную локализацию производства и всё более глубокую «русификацию» платформы. Но даже сейчас из имеющихся возможностей и компонентов для российского седана Senat 900 взято лучшее, что можно было применить на столь коротком временном отрезке разработки.