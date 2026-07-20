В парке «За рулем» появился новый Москвич М70 — первые впечатления о машине

Москвич М70 в комплектации Ультра с двухлитровым мотором на тестах «За рулем»

В парке журнала «За рулем» прописался Москвич М70 – среднеразмерный переднеприводный кроссовер. Он является почти полной копией продающегося в Европе кроссовера MG HS, который, в свою очередь, сделан на основе Roewe RX5 (все эти марки принадлежат концерну SAIC).





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Из двух предлагаемых модификаций остановились на той, что снабжена двухлитровым двигателем с чугунным блоком цилиндров и девятиступенчатым гидроавтоматом ZF – такие конструктивные решения в России уважают. Над цветом экстерьера долго не думали – Алтайский красный наиболее эффектен. Цена такого удовольствия – весомые 3,5 млн рублей.

Список оснащения комплектации Ультра весьма щедр: 19-дюймовые колеса с породистыми шинами Bridgestone Alenza, светодиодные фары, комплекс водительских ассистентов (включая адаптивный круиз-контроль с функцией Старт-стоп и систему удержания в полосе), бесключевой доступ, шесть подушек безопасности, панорамная крыша, электрорегулировки передних сидений (водительское – с функцией памяти), камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль, восемь динамиков акустической системы, беспроводная зарядка для телефона.

Плюс обширный зимний пакет: обогрев форсунок омывателя, ветрового стекла, руля, передних и задних сидений. Форсунки, к слову, находятся в недрах жабо – посмотрим, как будут справляться зимой. Автомобиль мы взяли без допов. Поэтому сразу купили за 2200 рублей набор автомобилиста и за 5800 рублей – комплект резиновых ковриков в салон и багажник.