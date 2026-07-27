400 км без зарядки: практичный электрический кроссовер на тестах «За рулем»

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах и недостатках кроссовера GAC Aion V

GAC Aion V – это полностью электрический кроссовер. Причем сочетание GAC и Aion встречается исключительно на нашем рынке. Ведь Aion – это подразделение GAC, специализирующееся на выпуске относительно демократичных электромобилей. А платформу GAC Aion V делит с электрическим минивэном от Яндекса – UMO 5, который на родине известен как Aion Y. Схожая у них и техника.

Электромотор, установленный на передней оси, развивает 204 л.с. Этого вполне хватает, чтобы набрать 100 км/ч за восемь секунд. Для электромобиля даже скромно, но в абсолюте более чем достаточно.

Дефицита тяги нет и потребление энергии меньше. В реальной эксплуатации получается 16-17 кВт·ч на 100 км. Без попыток жестко экономить заряд с выключением всех потребителей.

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Тяговой батареи хватает на 400-450 км. Это меньше, чем заявленные по идеальному ездовому циклу 580 км. Но вполне на уровне больших и дорогих «электричек» с огромными батареями и такими же мощностями.

При этом никакого ощущения ущербности, как в том же Москвиче 3е или Амбере, нет. Aion едет по-взрослому. Хороший баланс шасси с уклоном в комфорт. Подвеска неплохо справляется с большей частью спектра. Только бездонные ямы лучше обходить стороной.

Специально для нашего рынка изменился тип стандарта разъема зарядки. Вместо китайского народного GB/T теперь более привычный и массовый у нас Type-2.

Цены на GAC Aion V в России:

EX (204 л.с., 75,26 кВт·ч, передний привод) – от 4 299 000 рублей;

EX Premium (204 л.с., 75,26 кВт·ч, передний привод) – от 4 599 000 рублей.