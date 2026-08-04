А вы знали, что существовала грузовая версия популярного Запорожца?

Эксперт «За рулем» рассказал о заводской модификации ЗАЗ-968МП в кузове пикап

Пикапы на Запорожском заводе делали десятилетиями. И из «горбатого» ЗАЗ-965, и из «ушастых» – ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968. Но те автомобили кроили из отбракованных кузовов лишь в качестве внутризаводского транспорта.

И лишь в начале 1990-х, когда спрос на Запорожцы ЗАЗ- 968М катастрофически упал, на заводе решили попробовать расширить круг покупателей необычной и самой простой, которую только можно представить, модификацией – пикапом ЗАЗ-968МП.





Рецепт прост: брали серийный кузов с конвейера и обрезали все лишнее. Низ грузового отсека по периметру усиливали. Сверху тоже приваривали П-образный усилитель из труб. Пол кузова делали из толстой фанеры.

Все, что осталось от Запорожца, отправляли дальше, куда положено: в окраску и на сборку. Двигатель – стандартный: V-образный, воздушного охлаждения 40-сильный МеМЗ рабочим объемом 1,2 л.