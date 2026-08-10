Богато оснащенный российский минивэн — первый тест «За рулем»

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях российского минивэна Sollers SP7

Sollers SP7 – большой семиместный минивэн российской сборки. Производство организовано в Елабуге.





НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Как и у других моделей Соллерса, у SP7 есть китайский родственник. Это JAC Refine RF8. Двигатель бензиновый, объемом два литра и мощностью 237 л.с. Разумеется, турбированный. Работает он вместе с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Этой связки вполне хватает, чтобы обеспечивать большой шаттл хорошим ускорением.

Приятно удивил расход топлива, в смешанном режиме не превышающий 11 литров на 100 км. Шасси явно тяготеет в сторону комфорта, что для этого класса объяснимо. Главный тут не водитель, а пассажиры второго ряда. Потому именно там располагаются отдельные кресла с оттоманками. Есть свой блок климат-контроля и еще много приятных мелочей, вроде встроенного массажа.

Цены на Sollers SP7 в России: Статус (2.0T, 237 л.с., 8АТ) – от 5 075 000 рублей.