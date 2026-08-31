Этот грузовик очень любили советские водители — и этому было много причин

Эксперт «За рулем» рассказал о причинах популярности грузовика Tatra 148 в СССР





Чехословацкие грузовики в Советском Союзе знали все. Ну или почти все. Основные поставки из ЧССР – седельные тягачи Skoda и грузовики Tatra. В первую очередь самосвалы, но и бортовые тоже.

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История эта началась еще в конце 1940-х годов, когда в СССР привезли первые дизельные Татры-111. С 1959-го в производство, а вскоре и в Союз пошли Татры-138. С 1969 года параллельно начали выпуск модернизированной версии Tatra 148 грузоподъемностью 15 000 кг. Эта модель в 1972-м окончательно сменила предыдущую.

Общие принципы конструкции грузовиков Tatra сохраняли десятилетиями. В основе хребтовая трубчатая рама, внутри которой проходят карданные валы. Пол ностью независимые подвески. Дизель V8 воздушного охлаждения рабочим объемом 12,67 л развивает 212 л.с. при 2000 об/мин. Самосвал- полноприводный. Коробка передач – пятиступенчатая. Двухступенчатая раздатка управляется флажком на рычаге.