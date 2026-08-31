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Новый двигатель, коробка и подвеска — известный кроссовер радикально обновился

Эксперт «За рулем» разобрал 8 главных изменений в обновленном Belgee X50+

Разбираем 8 главных изменений в обновленном Belgee X50+  от нового двигателя до электронных ассистентов.


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В видео:

  • Новый мотор  вместо 3-цилиндрового турбомотора теперь 4-цилиндровый BHE15-AFZ объемом 1,5 л (147 л.с., 270 Нм), применяемый также на Geely Cityray и Atlas.
  • Новая коробка передач  7DCT300 Evo с двумя мокрыми сцеплениями пришла на смену DCT330, добавлен адаптивный режим вождения.
  • Обновленная подвеска  переработаны сайлентблоки, стабилизаторы, опоры двигателя и подрамник.
  • Салон и мультимедиа  центральный экран 14,6" (FHD), приборная панель 8,8", обновленная Flyme Auto.
  • Комплекс подогревов (панорамный обогрев лобового стекла), а также увеличенный бачок омывателя (4,5 л) и датчик дождя.
  • Электронные ассистенты  удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, распознавание пешеходов и знаков.
  • Гарантия  5 лет или 150 000 км пробега.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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