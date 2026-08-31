Новый двигатель, коробка и подвеска — известный кроссовер радикально обновился
Эксперт «За рулем» разобрал 8 главных изменений в обновленном Belgee X50+
Разбираем 8 главных изменений в обновленном Belgee X50+ – от нового двигателя до электронных ассистентов.
В видео:
- Новый мотор – вместо 3-цилиндрового турбомотора теперь 4-цилиндровый BHE15-AFZ объемом 1,5 л (147 л.с., 270 Нм), применяемый также на Geely Cityray и Atlas.
- Новая коробка передач – 7DCT300 Evo с двумя мокрыми сцеплениями пришла на смену DCT330, добавлен адаптивный режим вождения.
- Обновленная подвеска – переработаны сайлентблоки, стабилизаторы, опоры двигателя и подрамник.
- Салон и мультимедиа – центральный экран 14,6" (FHD), приборная панель 8,8", обновленная Flyme Auto.
- Комплекс подогревов (панорамный обогрев лобового стекла), а также увеличенный бачок омывателя (4,5 л) и датчик дождя.
- Электронные ассистенты – удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль, распознавание пешеходов и знаков.
- Гарантия – 5 лет или 150 000 км пробега.
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