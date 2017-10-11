FAW Jinn. Вау — FAW!

Что же это за китайский джинн такой?Производитель — FAW — существует с 1953 года и уже достаточно известен на мировом уровне — автомобили корпорации продаются более, чем в 50 странах, в том числе в Германии и США. Правда, там более известны грузовики, с которых, собственно, и начиналась история фирмы. А вот российской премьерой стала чисто легковая модель. Ввозить ее будет компания ВЕТА («Восточно-Европейский торговый альянс»). Jinn — это настоящий «городской волшебник» — уверяют и представители китайской стороны, и руководители российского импортера.

Автомобиль построен на базе предпоследнего поколения Daihatsu Move и внешне напоминает Hyundai ATOS. Главная особенность — распашная пятая дверь, совсем не свойственная таким малюткам — вызывает ассоциации с коммерческими автомобилями, хотя машина позиционируется как городской семейный компакт.

Наверное, наследие «грузовой» истории FAW. Двигатель — 4-цилиндровый 1.1 (52 л.с.), выпущенный по «образу и подобию» Toyota, потребляет около 6 литров бензина на 100 км. Экономичный! Но и быстрее 130 км/ч ехать не позволяет.

Китайцы предлагали ввозить в Россию моторы с похожими характеристиками, но о трех цилиндрах, однако импортер от них отказался из-за сильных вибраций и проблем с холодным пуском. По словам председателя совета директоров компании ВЕТА Сергея Квашнина, отказались также от устаревшей 3-ступенчатой АКП и от механической «псевдо-ABS», срабатывающей при резком нажатии тормоза. Любителям электроники, возможно, сделают подарок в следующем году — в планах поставка в Россию автомобилей с полуавтоматической коробкой передач, без педали с электронным управлением сцеплением.

Российская цена автомобиля — по-китайски невысокая, от $8490 до $10 490. В «базе» (комплектация Smart) — аудиоподготовка, рейлинги, подсветка и гнездо прикуривателя в багажнике, дистанционное открывание лючка бензобака и стальные диски. Задних ремней безопасности — нет. Исполнение Comfort порадует легкосплавными дисками, центральным замком, электростеклоподъемниками передних дверей, электронной приборной панелью, раздельными задними сиденьями с подлокотниками и регулируемыми спинками и задними ремнями. В Luxe ставят кондиционер (заказать можно для любой версии), противотуманки и зеркала с электроприводом. Хорошая новость — для каждой комплектации можно заказать подушку безопасности водителя — едва ли не первый китайский автомобиль с подобной опцией на российском рынке!

И представители ВЕТА, и директор по экспорту FAW г-н Дин намеренно много говорили о риспособленности автомобиля к российским условиям. Хотя из того, что принято понимать под «российской адаптацией» здесь есть только переделанная под наши стандарты тормозная система. Все остальное осталось без изменений по сравнению с внутрикитайской моделью — и 16-сантиметровый клиренс, и многочисленные варианты трансформации салона, и большой багажник, и полноразмерная запаска, и распространенные у нас колеса R13. Все эти радости, по мнению дистрибьютора, помогут конкурировать с отечественными автомобилями — даже цены на обслуживание и запчасти лишь немного превышают «десяточные».

Однако согласятся ли наши люди поменять пусть и небезупречную, но проверенную и знакомую машину на китайский сюрприз? Этого пока не знает никто, поэтому и план продаж на следующий год скромен — 3 тысячи автомобилей. Заказы можно оформлять уже сейчас, а более-менее массовое ашествие «джиннов» в Россию планируется в феврале. От спроса зависит и интенсивность развития дилерской сети (пока что на FAW Jinn можно посмотреть только в столице — в АТЦ «Москва», в ближайшем будущем машины должны появиться и в салоне «Мега Теплый Стан»). Продажи определят и планы по выводу на наш рынок новых моделей — пороть горячку китайцы не намерены.

От себя добавим — «Первый китайский автомобильный завод» (именно так расшифровывается аббревиатура FAW) пришел в Россию не в первых рядах, так что потенциальным покупателям есть, с чем сравнивать «городского волшебника». До этого с изделиями китайского автопрома россияне уже познакомились на примере целого выводка пикапов от Great Wall, Xinkai, Admiral. Легковых — пока поменьше: началось все с премьеры на «Моторшоу-2005» компакта BYD Flyer, а совсем недавно официально начались продажи легковушек молодого завода Chery. Все эти автомобили, независимо от класса, неизменно вызывают у россиян один и тот же вопрос: насколько они безопасны и надежны? Вопросы пока что риторические, так как серьезной статистики ни по поломкам, ни по ДТП еще не набралось. Но, может быть, если пессимистические прогнозы оправдаются, именно Jinn станет тем самым «исполнителем желаний» — дешевым, надежным, безопасным автомобилем с хорошей комплектацией? Некоторые предпосылки к этому есть: от соотечественников Jinn выгодно отличает более проработанный, приятный и подогнанный интерьер, предполагающий к тому же массу вариантов трансформации.

Однако в остальном — китаец-китайцем: те же неравномерные кузовные зазоры, с трудом закрывающиеся двери, неприглядный моторный отсек, подтеки герметика, дешевые материалы… откровенно говоря, от крупного автозавода, гордящегося многолетним сотрудничеством с Volkswagen и Toyota, можно было ожидать большего. Поэтому пока что волшебное будущее китайского кудесника под вопросом. Но нет ответа и на другой вопрос — смогут ли россияне не поддаться соблазну купить относительно дешевый, неплохо «упакованный» городской автомобиль сомнительного происхождения.