Наши в Америке: Детройт-2008 (ВИДЕО)

Михаил Гзовский не новичок в Детройте. Отличное знание английского помогает ему сориентироваться и выяснить самые интересные подробности о представленных новинках.

Константин Якубов работает не языком, а фотоаппаратом. Неожиданные ракурсы, свежий взгляд — вот его стихия.

Концепт спортивного купе Hyundai Genesis, впервые показанный на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, доехал и до Детройта. Стоимость производственной версии модели построенной на базе этого концепта должна составить порядка 35 000 долларов.

Dodge Journey уже готов вступить в борьбу за кошельки американских покупателей

Концепт Land Rover LRX построен на базе Freelander. Ожидается, что серийная версия автомобиля, созданная на базе этого концепта, должна поступить в продажу в 2011 году.

Обновленная Honda Pilot получила совершенно новый дизайн, обновленный салон и самые современные технологии, обеспечивающие безопасность водителя и пассажиров.

Концепт двухместного спортивного кроссовера Jeep Renegade может проехать около 60 км. только на энергии литиево-ионных батарей. Подключив к электромотору дизель это расстояние можно увеличить до 640 км.

Под капотом гибридного Chevrolet Silverado расположен 332-сильный 6-литровый двигатель работающий в паре с электромотором. Автомобиль должен поступить в продажу в конце 2008 года.

Полноприводный Nissan GT-R с нетерпением ждут в Америке. На дорогах этой страны японскому спорткару будет что показать «Корветам» и «Доджам».

Самый маленький кабриолет BMW пришелся по вкусу американской публике. Продажи новинки должны стартовать уже в марте.

Долгожданный BMW X6появится в продаже во втором квартале этого года. Самая мощная версия кроссовера будет оснащена 4,4-литровым двигателем мощностью 400 л.с.

Nissan показал концепт семейного минивена Forum. В салоне пассажиров ждет микроволновая печь, а успокоить разбаловавшихся отпрысков на заднем сиденье поможет система громкой связи, по которой отец семейства сможет общаться со своими детьми.

Dodge Viper SRT10 ACR, впервые показанный американцам на мотор-шоу в Лос-Анджелесе, появится в США в 4-м квартале этого года. Стоимость 600-сильного спорткара будет начинаться от 100 000 долларов.

Hyundai Genesisдолжен потеснить на рынке Северной Америки японский Lexus. В салонах американских дилеров автомобиль появится не раньше апреля.

Mitsubishi Concept Raс 201-сильным 2,2-литровым двигателем. Возможно, таким будет следующий «Эволюшн»?

Полноразмерный вседорожник Kia Borregoдолжен появиться у североамериканских дилеров марки в конце лета.

Купе Audi TTSразгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды. Автомобиль поступит в продажу в США в конце ноября 2008 года, ценник: от 60 000 долларов

Концепт-кар Audi R8 V12 TDI создан в честь побед немецких болидов на гонках в Ле-Мане. Динамика автомобиля сравнима с гоночными спортпрототипами — 4,2 сек. до первых 100 км/ч.

Mercedes-Benz SLK. Самая мощная версия новинки получит 305-сильный V6.

Mazda Taiki — новый роторный концепт. Под огромным (зачем?) капотом разместился миниатюрный «двухшайбовый» двигатель рабочим объесмом 1,6 л с непосредственным впрыском, вращающий задние (!) колеса. В общем — сплав классики и инноваций.

Этот могучий Ford F-150 — свидетельствует: цены на нефть не слишком напугали американцев. Ведь даже в гибридном варианте бензина в трубу вылетит немало: попробуйте разогнать такую массу!

Subaru Foresterи в новом обличье остался лесником с присущими ему внедорожными качествами.

В дни прессы посетителей мало, так что толчея не мешает фотографам. Стенд ХТА на заднем плане посвящен гибридному приводу. Говорят, он популярен в США, но пока на хайвэях лишь 6% «альтернативщиков», причем к ним сюда относят и... дизельные легковые авто!

GLK от Mercedes-Benz как бы говорит: хотите джип? Ради бога, только берите наш — небольшой и экономичный (относительно).

Volkswagen Passat CC. Буквы означают, что это — купе. Но... четырехдверное. Теперь возможно и такое.

Dodge Ram 2009: V8, 5,7 л, 380 л.с., 548 Нм и... 7 секунд до сотни. Первой. Сзади впервые рессоры заменили витыми пружинами. И вы говорите, «овес нынче дорог»?

Концепт Hummer HXблагодаря самоблокирующимся дифференциалам обладает дьявольской проходимостью, от которой может съехать крыша. И она съезжает, точнее, ее можно снимать всю сразу или частями.

Suzuki X-HEAD — концепт для больших любителей играть в кубики. Его закабинная часть суть сменные грузовые модули различного назначения. В частности, есть и кемпер для семьи обожающей путешествия в собственном доме. На колесах, разумеется.

Ford Verve, пожалуй, единственный «миниатюрный» Ford, представленный в Детройте. Это пока концепт, на основе которого появится новый Focus, причем для Европы — также и в трехдверном кузове. А в Америке серийная премьера состоится лишь в 2010 году,когда цены на нефть совсем зашкалят.

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