Рейтинг автоновостей с 19 по 25 января

Что интересовало посетителей ZR.RU с 19 по 25 января? Что волновало, вызывало споры, радовало или, наоборот, огорчало? Более чем наглядные ответы на эти вопросы — в десятке наиболее популярных новостей за неделю. Этот, в каком-то смысле, «хит-парад» мы собрали исходя из сухих цифр статистики: наш Top-10 составлен на основе количества посещений по состоянию на вечер 25 января.

Сегодня экспертом, оценивающим тройку самых популярных новостей, станет заведующий отделом эксплуатации автомобилей журнала «За рулем» Анатолий Сухов.

1. Фирма Renault отзывает около 500 000 автомобилей Logan. Причина отзыва — неправильное нанесение защитной мастикой под крылом, из-за чего начинается преждевременная коррозия арок. Пугаться огромному количеству авто россиянам не стоит: это по всему миру полмиллиона, а у нас под отзыв подпадает лишь 56 тысяч седанов, собранных на заводе «Автофрамос» с июля 2005 по декабрь 2006 года. С 2007 года колесные арки стали покрывать кроме мастики специальным воском. И эту операцию бесплатно проведут на потенциально дефектных авто, хотя процедура может занять до целого рабочего дня. (21.01.08)

2. Если верить журналу «Autobild», Logan станет джипом всего-то через пару лет!Подтверждения информации в сети найти не удалось, а вот в первом номере упомянутого журнала появилась заметка о новинке, которая построена на платформе Nissan X-trail. Причем указана даже ориентировочная цена вседорожника — ? 13 000. (24.01.08)

3. Летняя попытка Hyundai Getz установить рекорд Гиннесcа увенчалась успехом!Рекорд был достигнут 23 июня 2007 года с помощью 137-ми автомобилей. В автопробеге длиной 9 километров приняли участие владельцы автомобилей Hyundai Getz из разных регионов России. Кстати, вторым автомобилем в колонне шел черный Getz редакции журнала «За рулем». (18.01.08)

4. В преддверии мотор-шоу в Женеве Honda анонсировала новый Accord.Как видно по представленным фото, новый автомобиль имеет много общего с уже существующей моделью и концептом Tourer, который был представлен на мотор-шоу во Франкфурте в прошлом году. Ожидается, что в Европе автомобиль появится в середине года. (24.01.08)

5. Компактный и стильный кроссовер Volvo XC60 покажут в Женеве.Ожидается, что переднеприводный XC60 станет самым популярным в линейке кроссоверов Volvo. Вероятно, что под капотом автомобиля будет 3,2-литровый двигатель DOHC, который уже устанавливается на S80. У официальных дилеров марки в США Volvo XC60 должен появиться в 2009 году. (18.01.08)

6. Европейское отделение Ford приняло решение о запуске в производство спортивного Ford Focus RS.Технические особенности будущего «Фокуса» пока не разглашают, ясно лишь, что в его основу ляжет Focus ST. Первый публичный показ нового автомобиля намечен на середину года, а производство стартует в начале 2009-го. (18.01.08)

7. В 2008 году планируется выпуск более 124 тысяч автомобилей семейства Lada Kalina, которые будут изготавливаться в 68 различных комплектациях.Седаны, хэтчбеки и универсалы будут выпускаться в трех основных комплектациях: «стандарт», «норма» и «люкс». Наиболее массовой станет «норма»: в наступившем году планируется произвести более 63 тысяч таких автомобилей. Помимо различных типов кузова, вариантов исполнения, моделей двигателя и наборов опций, в 2008 году покупателям будут предложена широкая цветовая гамма эмалей кузова и обивок салона. (22.01.08)

8. Lifan 3-Series стал клоном Mini Cooper. Видимо, печальный опыт ничему не научил руководство китайского Lifan, и оно приняло решение о выпуске автомобиля, внешне очень похожего на Mini Cooper. Китайская «трешка» имеет пять дверей в отличии 3-х дверного «Купера». Ожидается, что продажи Lifan 3-Series стартуют в Китае уже в первой половине текущего года. (23.01.08)

9. В марте посетители женевского PalExpo смогут увидеть новейший шведский вседорожник Volvo XC60.Линейка двигателей XC60 будет представлена 5 силовыми агрегатами. Это будут два дизеля объемами 1,8 и 3,2 литр, и бензиновые моторы: 1,8 л, 3,2 л. и турбированный 2,5-литровый силовой агрегат. На европейском рынке «швед» будет конкурировать с Mercedes GLK, Audi Q5, BMW X3, Land Rover Freelander/LR2 и VW Tiguan.(21.01.08)

10. В Японии стартовали продажи минивэна Mazda MPV.Автомобиль получил 2,3-литровый двигатель с турбонаддувом, которым также оснащается Mazdaspeed6. Этот силовой агрегат работает в паре с новым пятиступенчатым «автоматом» (ранее на автомобиль устанавливалась 4-ступенчатая автоматическая КП). Инженеры компании изменили настройки шасси, благодаря чему автомобиль стал чуть комфортнее. Стоимость Mazda MPV в Японии колеблется от 2 500 000 йен (15 500 евро) до 3 600 000 йен (22 400 евро) в зависимости от комплектации. (18.01.08)

ПОСТСКРИПТУМ

«Что касается „Логана“ и его коррозии: хорошо, что наконец-таки в Renault обратили внимание на дефект, о котором было много сказано на различных форумах — да и мы расследовали эту проблему. Надеюсь, что ошибка будет устранена. Хотя, если речь идет лишь о каком-то дополнительном покрытии окрашенных мест воском, не исключено, что для многих лекарство запоздает, потому что коррозия, как правило, при некачественной обработке развивается не только снаружи, но и изнутри. Посмотрим, как заявленная процедура защитит автомобиль. Я надеюсь, что проблемные автомобили, если на них все-таки возникнет ржавчина, будут отремонтированы по гарантии.

Вторую новость, я прокомментирую очень кратко. Насколько я знаю, на фото — компьютерный монтаж. Этого автомобиля еще никто вживую не снимал, поэтому вопросительный знак в заголовке уместен: осталось ждать всего-то пару лет. Подождем.

А акция «Хёндай Гетс» мне видится искусственной попыткой установить рекорд. Очень хорошо, что люди объединяются для каких-то проектов, но хотелось бы, чтобы эти акции несли в себе больше позитива, чем выстраивание длинной пробки на дороге пусть и из очень забавных машин. Сегодня у нас пробок хватает и без «рекордов Гиннесcа»».

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