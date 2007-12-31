Рейтинг автоновостей с 22 по 30 декабря

Что интересовало посетителей ZR.RU с 22 по 30 декабря? Что волновало, вызывало споры, радовало или, наоборот, огорчало? Более чем наглядные ответы на эти вопросы — в десятке наиболее популярных новостей за неделю. Этот, в каком-то смысле, «хит-парад» мы собрали исходя из сухих цифр статистики: наш Top-10 составлен на основе количества посещений по состоянию на вечер 30 декабря.

Сегодня экспертом, оценивающим тройку самых популярных новостей, станет редактор отдела спецпроектов Алексей Воробьев-Обухов.

1. На мартовском автошоу в Женеве впервые представили Lada C, но российская публика смогла увидеть концепт на Интеравто — 2007 в Москве. Как сообщает издание «Автомеридиан», экспериментальный образец отличается от концепта некоторыми деталями кузова, элементами интерьера и иной формой фар. Доработаны системы отопления и вентиляции салона. Отметим, что при создании автомобиля применялся ряд новейших технологий, а при его постройке не использовалось пластилиновых макетов. Напомним, что концепт Lada C появился в рекордно короткие сроки для ВАЗа. От математической модели до ее воплощения в металле прошло всего 3 месяца. Вполне вероятно, что Lada 2118 появится так же быстро. (27.12.07)

2. Американское издание «Wards Auto World» представило список десяти лучших моторов. Основное условие — все участвующие в конкурсе силовые агрегаты должны производиться серийно. Что касается автомобилей, то в дилерских центрах США они обязаны появиться не позже первого квартала 2008 года, а их стоимость не может превышать отметку 54 000 долларов. Десятку возглавили: 1. Audi AG: FSI 2.0L turbocharged DOHC I-4 (Audi A3); 2. BMW AG: 3.0L turbocharged DOHC I-6 (335i Coupe); 3. BMW AG: 3.0L turbocharged DOHC I-6 (335i Coupe). (21.12.07)

3. Опубликован список моделей, которые не приглянулись американским покупателям в нынешнем году. Среди непопулярных — такие машины, как Porsche Boxster, Jaguar S-Type и X-Type, а так же Audi A8 и S8. Что касается автомобилей, выпускаемых концернами Ford, General Motors и Chrysler, то в этом году объемы их продаж снизились на 7,5 процентов. (24.12.07)

4. С Васильевского спуска на Красной площади российские КаМАЗы отправились покорять Дакар.Многие эксперты говорят, что юбилейный Дакар станет самым сложным испытанием для людей и техники. Но это не останавливает экипажи трех российских грузовиков. Они готовы к трудностям и нацелены только на победу. (22.12.07)

5. Представители подразделения Mitsubishi Europe на днях сообщили некоторые подробности о новой модификации популярнейшей модели «Lancer», которая получила в своем названии приставку Ralliart.Ожидается, что премьера новинки должна состояться на автосалоне в Женеве, который будет проходить в марте будущего года. Под у капотом у нового «Лансера» окажется дефорсированный двухлитровый мотор с турбонадувом мощностью 240 лошадиных сил, доставшийся от модели Evolution X.

(24.12.07)

6. Subaru представила официальную фотографию кроссовера Forester 2009-го модельного года.Forester 2009-го модельного года сильно изменился внешне. Модель построена на новой платформе, а под ее капотом разместился новый 2.5-литровый оппозитный силовой агрегат с турбонаддувом. (26.12.07)

7. Марка LADA заняла первое место в рейтинге 50 лучших российских брендов, который опубликован в январском номере журнала The Forbes.Японский автомобиль С-класса получит более сглаженные формы кузова, а новая форма фар сделает модель более агрессивной. Что касается линейки двигателей, то она останется прежней. Лишь в 2010 году должен появиться новый 2,5-литровый двигатель мощностью 250 л.с. Обновленная Mazda 3 должна составить конкуренцию Honda Civic и новому Ford Focus. (24.12.07)

8. Mitsubishi назвала цены новейшего Mitsubishi Lancer Evo, продажи которого должны стартовать в США в ближайшее время. Рейтинг был составлен в зависимости от объема розничных продаж за 12 месяцев: с июля 2006 по июнь 2007 годов. За это время под российским брендом было реализовано продукции на 135,3 миллиарда рублей, что на 4,4% больше прошлогоднего показателя. (24.12.07)

9. Инженеры японской Toyota готовят новую модель, которая должна пойти в серийное производство в ближайшие несколько лет.Ожидается, что автомобиль, в котором смогут разместиться пять взрослых пассажиров, соединит в себе лучшие качества кроссовера и седана. Как заявили представители Toyota одному из зарубежных интернет-сайтов, у Venza будет спортивный характер и стильный дизайн. (21.12.07)

10. BMW X6 — первый в мире Sports Activity Coupe — появится в салонах официальных дилеров BMW с июня 2008 года.Стоимость BMW X6 xDrive35i Basic с рядным битурбированным V6 начинается от 2 516 400 рублей. Цены на остальные модели будут объявлены позже. В базовую комплектацию BMW X6 xDrive35i Basic входят 19-дюймовые диски, мультифункциональный руль с подрулевыми лепестками для переключения передач, центральная консоль с мягкими упорами для коленей водителя и переднего пассажира, передние сиденья с множеством регулировок, а также типичные для купе два отдельных задних сиденья со встроенными подголовниками. (27.12.07)

ПОСТСКРИПТУМ

1. Слово «появится» в отношении автомобилей «Лада» вызывает приступ скептицизма. То, что появляется на стендах, о-о-чень нескоро (если вообще!) попадает на прилавок. Женевская публика, может быть, и ведется на такие презентации, а мы лучше подождем появления ценника за стеклом новинки. К тому же, сейчас вообще неизвестно, что именно будут производить на АВТОВАЗе в ближайшем будущем: «Магна» или «Рено».

2. В заголовке явно не хватает слов «в США»: с ними эта новость не набрала бы такого рейтинга. Нам понять первое место пикапа довольно трудно, судя по очередям в салонах, сюда больше подошла бы «Хонда Сивик».

3. А вот со списком непопулярных тачек можно согласиться, за ними и у нас нет давки. Разве что «Ауди А8» пользуется стабильным спросом, остальное — штучный товар.

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