Нарисуй свой стиль!

[caption id="attachment_" align="aligncenter" width="150" caption=""] [/caption]Мировая экономика диктует жесткие правила автопроизводителям. Сегодня выгоднее массово выпускать усредненные бюджетные автомобили. Focus, Logan, Lanos, Lacetti и, куда нам без отечественных «Лад». Потеряться в серой массе проще простого, а выделиться… так, чтобы красиво, со вкусом и, по возможности, недорого — задача не из легких! На помощь приходят тюнинг-ателье, такие как, например, тольяттинская компания «Юролтюнинг». Ее специалисты ежемесячно подкладывают на рынок интересные новинки. В отличие от большинства конкурирующих фирм, тольяттинцы наладили конвейерное производство аэрокитов. Серии небольшие, поскольку сама идеология тюнинга подразумевает некую долю эксклюзива, штучности продукта. Но спрос есть, а значит, с точки зрения дизайна, практичности и цены, обвесы хорошо сбалансированы. И раз уж тюнинг двинулся «в массы», украшая народные автомобили, то и стиль должен определять народ. Этим при помощи народного журнала мы и предлагаем заняться читателям.

Участвовать в конкурсе «Мой стиль!» на лучший дизайн аэрокита может любой желающий. Нужно всего лишь придумать и изобразить графически тюнинговый обвес для автомобиля… или нескольких.

В конкурсе рассматриваются обвесы для моделей (во всех вариантах кузова: седан, хетчбэк, универсал):

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Lada Priora

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Lada Kalina

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Семейство Lada Samara-2 («ВАЗ-2114» и —2115)

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Chevrolet-Niva

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Chevrolet Lanos

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Chevrolet Lacetti (Не забывайте, что седан и хетчбэк отличаются не только задней частью кузова, но и передком)

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Hyundai Accent

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Toyota Corolla, только в версии седан(!) 2008 модельного года.

Мы принимаем работы до 28 февраля 2009 года по адресу: г. Москва, Селиверстов переулок, дом 10, строение 1 (с пометкой «Тюнинг»); либо по электронной почте: tuning@zr.ruНе забудьте указать ФИО автора проекта и контактный телефон. Для полноты картины, членам жюри будет также полезно знать возраст, образование и текущий род деятельности авторов проектов.

Правила и призы

Одна из свежих разработок «Юролтюнинга» — обвес для Chevrolet Lacetti в кузове хетчбэк.

Эскизный проект должен включать как минимум два вида, охватывающих автомобиль по всему периметру, и по желанию может быть дополнен любыми видами и словесным описанием концепции. Основными критериями для оценок конкурсных работ по балльной системе послужат: дизайн (80 баллов), практичность аэрокита (100 баллов), применимость на автомобиле (30 баллов) и реальность воплощения в пластике (50 баллов). Задача дизайнера найти «золотую середину», когда тюнинг не вредит функциональности, аэродинамике и сохраняет экстерьер автомобиля визуально гармоничным. Порой, одно качество невозможно без другого. Самые интересные работы будут публиковаться на сайте журнала «За рулем» по мере их поступления.

Немаловажный момент — награда за труд. Специалисты ателье «Юролтюнинг» займутся воплощением лучшего по мнению жюри обвеса в пластике. Любой из вас может стать соавтором полноценного тюнинг-проекта. Но и это не все, без материального поощрения не останутся авторы десяти лучших работ:

1 место — 15 000 рублей

2 место — 10 000 рублей

3 место — 5 000 рублей

4…10 места — подарки с фирменной символикой (куртки, футболки и пр.).

И, конечно, «лучшая десятка» обзаведется годовой подпиской на журнал «За рулем»!

В состав совместного жюри войдут:

Петр Меньших — главный редактор журнала «За рулем»,

Владислав Крупчинский — главный художник журнала «За рулем»,

Константин Васильев — обозреватель журнала «За рулем», редактор отдела спорта и тюнинга,

Олег Юрин — генеральный директор компании «Юролтюнинг»,

Николай Колесников — коммерческий директор компании «Юролтюнинг»,

Артур Теплицкий — заместитель коммерческого директора компании «Юролтюнинг»,

Андрей Шишкин — начальник производства компании «Юролтюнинг»,

Сергей Степанов — руководитель отдела интернет-продаж компании «Юролтюнинг»...

А также специальный гость, Андрей Рузанов — дизайнер, соавтор проектов «ВАЗ-2110», LADA-Revolution и др.

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Автоматизация производства позволила компании «Юролтюнинг» выйти на серийный выпуск аэро-китов до тысячи комплектов в месяц.

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Открытие собственного молярного цеха стало последним этапом в организации полноценного производства тюнинговых обвесов тольяттинского ателье.

Обвес «Ринг» для «Приоры» в версии «хэтчбек».

Дерзайте!.. но прежде, советуем ознакомиться с уже существующими аэрокитами для выбранных автомобилей. Копировать пусть и удачные, но чужие дизайнерские решения не имеет смысла. В помощь участникам подборка материалов по теме:

Экономный гардероб Пластические этюды Приоритетное направление Поход в ателье «Рольф» заказывает эксклюзив Lada Kalina GTI. ГОРЯЧЕЕ НА ПРОБУ «Филе» рано на покой Некоторые работы участников конкурса «Мой стиль!»:

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ ПОРЦИЯ ВДОХНОВЕНИЯ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОРЫВ МУЗА ВЕРНУЛАСЬ ВНИМАНИЕ! Проекты для дизайн-конкурса «Мой стиль!» больше не принимаются. 18 марта на сайте журнала «За рулем» будут опубликованы итоговые результаты и все присланные работы.