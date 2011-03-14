Mitsubishi Pajero Sport: лыжню! (ВИДЕО)

Второе поколение внедорожника Mitsubishi Pajero Sport в России продается уже третий год. Настала пора для обновок: дизельный 2,5-литровый мотор стал мощнее и сменит 3,2-литровый агрегат.

Ключ 4 на 4

Может ли внедорожник быть одинаково хорош для асфальта и для бездорожья? На мой взгляд — нет. Универсальность усредняет эти машины, настоящие бойцы вымирают... В мутагенных колбочках маркетологов выводятся межвидовые особи — «паркетники», или еще хуже — «недовездеходы».

Из вежливости не буду показывать пальцем. Алчность делает из сильных покорителей природы попсовых тусовщиков на парковках у ресторанов, 5-звездных отелей и казино. Некоторые из них еще имеют серьезное вооружение и готовы хоть сейчас встать в колею. Но приставка «премиум» давит на мозг их хозяевам: на такой красоте соваться в иную распутицу, простите, как-то не по-пацански.

Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport может форсировать брод глубиной до 70 см

У Mitsubishi Pajero Sport пока таких проблем нет. Это инструмент, «заточенный» под бездорожье: постоянный полный привод Super Select 4WD, рама, неразрезной задний мост, блокировка межосевого и заднего дифференциалов, «понижайка» и absolutely no fear.

Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport

За этот инструментарий в России Pajero Sport и ценят. При этом машина популярна не только у «джиперов», как тот же Land Rover Defender, но и у простых автомобилистов. Ведь иногда в России трассы мало чем отличаются от лесных просек.

Mitsubishi Pajero Sport Геометрические показатели проходимости Mitsubishi Pajero Sport: дорожный просвет — 215 мм, угол въезда — 36 градусов, угол съезда — 25 градусов, угол рампы — 23 градуса

Неудивительно, что восточнее Урала довольно часто встречаются праворульные Challenger (название модели в Японии) первого поколения с шумным 2,5-литровым дизельком 4D56. Про такие агрегаты знатоки обычно говорят «старый, добрый». Старый — потому что служит клиентам Mitsubishi не первый десяток лет, а добрый — потому что экономичный и надежный.

2,5-литровый турбодизель Dl-D 2,5-литровый турбодизель Dl-D с 16 клапанами, 2 верхними распределительными валами общей топливной рампой и турбиной с изменяемой геометрией

Как раз недавно в этот мотор японцы вдохнули новую жизнь. Была установлена турбина с изменяемой геометрией, давление наддува существенно выросло. Новые форсунки сильнее рассеивают поток топлива, из-за этого пришлось немного изменить саму камеру сгорания.

Первые модели с модернизированным агрегатом уже пришли в нашу страну. Новый двигатель заменит 3,2-литровый турбодизель, который не оправдал себя из-за высокой таможенной пошлины.

Впрочем, фанаты дизеля только выиграли от уменьшения литража. Мощность 2,5-литрового мотора составляет 178 лошадиных сил, против 160 «копытных» у турбодизеля 3.2, а крутящий момент — 400 Нм против 343 «ньютонов».

Правда, в случае с автоматической трансмиссией тяга буде немного ниже — 350 Нм. Японцы объясняют, что дефорсирование «момента» понадобилось для продления жизни гидротрансформатора.

На асфальте

С новой 5-скоростной автоматической трансмиссией INVECS II (такая машина нам досталась на тест) 2,5-литровый дизель отлично подружился. Правда, есть свои нюансы: при утопленной педали газа разгону с места предшествует достаточно длинная пауза, сопровождающаяся тракторными фиоритурами.

Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport

На прямике дизилек тянет сносно, начиная с 2000 оборотов в минуту, он выходит на пиковый момент. Обгон не представляет особых проблем, но только не в положении Drive. Лучше загодя переключиться в ручной режим,тогда «автомат» раскручивает мотор до предельных 4200 оборотов в минуту и самостоятельно переключает передачу вверх.

Вершина комфортабельной езды заканчивается на отметке в 120 километров в час. Далее шум дороги проникает в салон и напрочь заглушает бурчание дизеля. Вибрация от мотора в салон не передается, исключение — дрожащий рычаг раздатки. На ровной дороге внедорожник стоит все еще уверено, но даже в плавных поворотах уже хочется сбросить скорость.

Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport

На новой тестовой машине после 100 км/ч заметно трясет руль. Но тут скорее речь идет не о конструктивных недостатках: возможно, разбалансированы колеса. Подвеска Pajero Sport (трехрычажка сзади, и независимая — спереди, обе со стабилизатором поперечной устойчивости) охотно съедает любые неровности асфальта.

Конечно, дизелек разгоняет машину и выше, чем 120 км/ч, нам покорилась отметка в 160 км/ч. Но честно говоря, в этот момент не испытываешь драйва вообще, а невольно задумываешься о бренности человеческого бытия. И чем выше скорость, тем сильнее нравственные императивы: «А ведь я ни разу не был в Париже и не ел устриц...»

И дабы философские категории ум не отягощали, нога с радостью отпускает акселератор внедорожника. Тем более, что уже пора съезжать с трассы собственно туда, где Pajero Sport король положения — в поле.

Где-то под Тверью

Вот оно — русское безбрежное поле. Говорят, его переехать — это не жизнь прожить, то есть какие-то сущие пустяки. Это очень легкомысленное утверждение: иногда в русском поле все может случиться, например, под снегом можно легко напороться на тракторные вилы, которые фермер все еще с лета ищет...

Mitsubishi Pajero Sport Руль Mitsubishi Pajero Sport вращается на 4 с небольшим оборота, в колее это только плюс

На тестовом маршруте мы вил, к счастью, не нашли. Идем в снежной колее, остававшейся после «белоруса». Для полного привода Pajero Sport — это семечки, пока что даже не нужно включать блокировки. Но когда колея углубляется, вся внедорожная начинка идет в действие.

«техничка» L200 Груженая «техничка» L200 забуксовала и села передним мостом в сугроб. Нашлась работа для трактора

На штатной зимней резине «Спорту» сложно выбраться из глубокой «лыжни», что в рыхлом снегу чревато вывешиванием оси. Однако с заблокированным центром и задним мостом «Спорт» медленно но верно обгрызает «шиповкой» стенки колеи и выбирается, спасая нас от работы лопатой.

Mitsubishi Pajero Sport Приборка довольно проста и информативна, в правой секции расположена схематичная индикация блокировок трансмиссии

Не причисляю себя к поклонникам автоматической «коробки», но на заснеженной тропе она не сильно уступает «механике». Скорее даже плюс для менее опытных джиперов, как я, потому что можно, не отвлекаясь на переключение передач, сконцентрироваться на рулении.

Вращать рулем приходится очень много и быстро, потому что снежную кашу лучше проходить на хорошем ходу, передок при этом кидает от одного бруствера к другому. С «автоматом», конечно, легче сохранять постоянную тягу на колесах, но уж, если забуксуешь, то ни о каком «в раскачку» речи нет.

Mitsubishi Pajero Sport Максимальный объем багажного отделения при сложенных сиденьях заднего ряда — 1813 литров

Выбравшись на грейдер с утрамбованным снежком, можно дать ходу. Здесь открывается вторая сторона «паджеровского» постоянного полного привода Super Select. На каждой оси по 50 процентов тяги: двухтонный внедорожник идет очень уверенно.

Правда, система курсовой устойчивости работает излишне деликатно, в заносе машина могла бы быть более предсказуема. В скользком повороте Pajero Sport ведет себя скорее как заднеприводный автомобиль, отдавая должное тяжелой корме.

Mitsubishi Pajero Sport, конечно, далеко не городской автомобиль, но и как серьезный внедорожник он оправдал мои ожидания. Цена на машину не низкая — 1,3 миллиона рублей, — но даже с таким цеником, у него немного конкурентов, большинство из них дороже.