Ford Model T: когда машины были дешевыми (ВИДЕО)

Ford Model T был самым первым народным автомобилем. Его любили и ненавидели, но продавался он почище горячих пирожков. Максим Приходько отправился в далекое прошлое, чтобы оценить прогресс понятия «бюджетник».

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Раньше трава была зеленее, солнце светило ярче, а деревья были большими. Это утверждает не только прекрасное кино, но и такая прозаическая штука, как индекс БигМака. Он на протяжении двадцати с лишним лет применяется экономистами всего мира и основан на теории паритета покупательной способности, согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах.

Для сравнения этой самой способности в области, нам близкой и понятной —автомобильной — мы взяли популярные в разные годы в разных странах «Форд-Т» и «Рено-Логан». Данные обобщили и поместили в табличку. Все цены приведены в долларах. Для особо настырных: 1 доллар США 1920-х равняется 12,20 нынешним. Долларовые цены 2013 года посчитаны по среднегодовому курсу 31 рубль за 1 доллар США. Фунты и галлоны перевели в понятные нам литры и граммы.

«Форд-Т» дала покататься ООО «Кинокомпания „На белых песках“, „Рено-Логан“ принадлежит редакции „За рулем“. Мы очень старались. Желаем приятного просмотра!

Сравнение цен 1920 и 2013 гг., доллары США

Автомобиль «Форд-Т», США, 1920 «Рено-Логан», Россия, 2013
Стоимость нового авто 350 10 900
Средняя месячная зарплата рабочего на автозаводе 110 726
1 литр бензина 0,08 0,97
Хот-дог 0,05 3,2
1 литр молока 0,04 1
Банка кофе 450 г 0,47 13
Фотоаппарат 80 161
1 кг картошки 0,43 0,98

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Отзывы о Renault Logan (9)

Renault 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Цена, простор

Недостатки:

За такую цену никаких недостатков

Комментарий:

Решил порадовать отца на 70-летие. К тому же желание совпало с возможностями. Поскольку папа автоматы так и не признает и вообще в «излишествах» не нуждается, выбрал вторую снизу комплектацию Confort. Да — всего 82 силы, всего одна подушка и только передние электростекла. Но и ездит он в основном...

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