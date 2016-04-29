Ford Model T: когда машины были дешевыми (ВИДЕО)

Раньше трава была зеленее, солнце светило ярче, а деревья были большими. Это утверждает не только прекрасное кино, но и такая прозаическая штука, как индекс БигМака. Он на протяжении двадцати с лишним лет применяется экономистами всего мира и основан на теории паритета покупательной способности, согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах.
Для сравнения этой самой способности в области, нам близкой и понятной —автомобильной — мы взяли популярные в разные годы в разных странах «Форд-Т» и «Рено-Логан». Данные обобщили и поместили в табличку. Все цены приведены в долларах. Для особо настырных: 1 доллар США 1920-х равняется 12,20 нынешним. Долларовые цены 2013 года посчитаны по среднегодовому курсу 31 рубль за 1 доллар США. Фунты и галлоны перевели в понятные нам литры и граммы.
«Форд-Т» дала покататься ООО «Кинокомпания „На белых песках“, „Рено-Логан“ принадлежит редакции „За рулем“. Мы очень старались. Желаем приятного просмотра!
Сравнение цен 1920 и 2013 гг., доллары США
|Автомобиль
|«Форд-Т», США, 1920
|«Рено-Логан», Россия, 2013
|Стоимость нового авто
|350
|10 900
|Средняя месячная зарплата рабочего на автозаводе
|110
|726
|1 литр бензина
|0,08
|0,97
|Хот-дог
|0,05
|3,2
|1 литр молока
|0,04
|1
|Банка кофе 450 г
|0,47
|13
|Фотоаппарат
|80
|161
|1 кг картошки
|0,43
|0,98
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