Ford Model T: когда машины были дешевыми (ВИДЕО)

Ford Model T был самым первым народным автомобилем. Его любили и ненавидели, но продавался он почище горячих пирожков. Максим Приходько отправился в далекое прошлое, чтобы оценить прогресс понятия «бюджетник».

Раньше трава была зеленее, солнце светило ярче, а деревья были большими. Это утверждает не только прекрасное кино, но и такая прозаическая штука, как индекс БигМака. Он на протяжении двадцати с лишним лет применяется экономистами всего мира и основан на теории паритета покупательной способности, согласно которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах.

Для сравнения этой самой способности в области, нам близкой и понятной —автомобильной — мы взяли популярные в разные годы в разных странах «Форд-Т» и «Рено-Логан». Данные обобщили и поместили в табличку. Все цены приведены в долларах. Для особо настырных: 1 доллар США 1920-х равняется 12,20 нынешним. Долларовые цены 2013 года посчитаны по среднегодовому курсу 31 рубль за 1 доллар США. Фунты и галлоны перевели в понятные нам литры и граммы.

«Форд-Т» дала покататься ООО «Кинокомпания „На белых песках“, „Рено-Логан“ принадлежит редакции „За рулем“. Мы очень старались. Желаем приятного просмотра!

Сравнение цен 1920 и 2013 гг., доллары США