Московские парковки: что делать, если вы не инвалид?

Когда-то считалось, что москвичей испортил квартирный вопрос. В XXI веке можно смело перефразировать эти слова, сказав: «Московские автомобилисты люди хорошие, но вопрос парковок грозит испортить их окончательно». О том, к чему готовиться жителям и гостям столицы, мы попытались понять, посетив встречу руководителя ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Игоря Кузнецова с жителями города, а также задав ряд вопросов экспертам.

«Мы вам колеса проколем! Про-о-ко-лем!» — низенький толстяк наливается красным. Глаза и лысина блестят под лампой. Его худосочный и высокий оппонент, похожий на перевернутую швабру, язвительно отвечает: «В тюрьму сядете, любезный!» Мужичонка хватает воздух ртом, словно свежепойманный сазан, и садится. Правда, не в тюрьму, а на свое место в маленькой комнатке муниципального центра, увешанной детскими рисунками.

На этот сюрреалистический диалог одного из жителей Центрального округа столицы и муниципального депутата Максима Каца отрешенно взирает «виновник торжества» — генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Игорь Кузнецов. Волею столичного руководства в этот день ему приходится разъяснять жителям одного из столичных районов, какие блага и преимущества сулит гражданам введение платных парковок, закупка трех сотен эвакуаторов и многотысячные штрафы.

IMG 2950 Главе АМПП Игорю Кузнецову (слева) выпала непростая задача убедить жителей ЦАО, что от платных парковок

Главе АМПП Игорю Кузнецову (слева) выпала непростая задача убедить жителей ЦАО, что от платных парковок они только выиграют.

Справедливости ради стоит отметить, что, несмотря на всю трепетность вопроса и тот шум, который регулярно поднимается вокруг действий столичной власти в области дорожного строительства и парковок, на анонсированную на сайте дептранса встречу с господином Кузнецовым в тот вечер пришло всего 17 жителей.

Свое выступление перед ними чиновник начал с рассказа о том, каких успехов достигли столичные власти в борьбе с пробками, сколько штрафов выписали и насколько сократился поток машин, въезжающих в центр. Для тех, кто внимательно следил за активной пиар-кампанией, развернутой дептрансом в преддверии введения платной эвакуации, в выступлении Игоря Кузнецова не было ничего нового. Он повторял все то же самое, о чем парой дней ранее вещал глава дептранса Максим Ликсутов: «Сократился на 25% въезд автомобилей в пределы зоны платной парковки, установлено 38 информационных табло, 1900 знаков и 149 паркоматов. В бюджет поступило 124 163 270 руб., жители высоко оценивают техническую оснащенность московских парковок». И вообще всячески довольны введением оплаты. Радостно сообщается, что полным ходом идет «разгораживание дорожной сети и тротуаров». Походя упоминалось, что в пределах Бульварного кольца проживает 17 тыс. жителей, но имеется всего 4479 парковочных мест, и город якобы «не в состоянии выдавать больше разрешений».

Что делать, если вы не инвалид? — Купите электромобиль!

Поначалу вопросы, заданные пришедшими на встречу, вертелись вокруг процедуры оформления разрешений и более пристали беседе с каким-нибудь младшим клерком в управе района, а не разговору о важнейшей проблеме города с большим чиновником. Но все поменялось с того момента, когда некоторым собеседникам главы АМПП стало понятно, что ради достижения поставленной мэрией цели придется пожертвовать образом жизни и претерпевать серьезные неудобства.

Интеллигентного вида дама в возрасте, решив уточнить, как же ей, страдающей артритом, но не собирающейся запираться в четырех стенах квартиры или просиживать на лавочке во дворе, быть — ведь разрешение на парковку в ее семье уже есть и его использует муж. Но места во дворе для ее автомобильчика Smart нет, и она вынуждена оставлять его около тротуара. «Разве владельцам таких маленьких машин нельзя было сделать бесплатную парковку или выдать второе разрешение?» — вопрошала дама.

Кузнецов моментально утратил напор и живость: «Ну-э-э… Льготы у нас предусмотрены только для электромобилей и машин инвалидов. У вас нет инвалидности?» — с надеждой спросил он. «Слава богу, нет», — был ответ.

Тут на помощь явно потерявшемуся чиновнику невольно пришли и сами жители. Их интересовал вопрос о паркующихся во дворах обитателях офисов. Господин директор явно воспрянул духом и повел рассказ о том, что теперь жители, вооружившись 428-м постановлением правительства Москвы об упрощенном порядке установки шлагбаумов во дворах, могут огораживать куски общегородской территории, лишая других горожан права пользования городской землей. При этом Кузнецов повторил ранее сказанное и другими деятелями из столичной администрации предложение ставить шлагбаумы не заботясь о законности. «Если это вдруг незаконно и кто-то захочет снести шлагбаум, то мы поможем отстоять. Пусть стоят». Часть участников встречи начала одобрительно кивать головами, поминая недобрым словом заполонивший все «офисный планктон». Но всю картину счастья моментально испортила миловидная дама из числа этого самого «планктона»: «Скажите, но куда же тогда ставить свои машины нам? Мы же не развлекаться приехали, а работать, нам как быть?».

Начавшаяся буря в стакане воды в исполнении обитателей столичных двориков чуть было не утопила вопрошавшую, но тут подал голос просочившийся в дверь Максим Кац — муниципальный депутат района Щукино и активный член штаба Алексея Навального. Произошедшее далее наверняка порадовало и примирило бы Максима Каца и его давнего оппонента и противника политики Дептранса Александра Евсина, известного как блогер Евгений Шульц.

Передавать этот диалог в тексте значит убить всю прелесть происходившего. Смотрите это на видео.

Особый путь столичных властей

Решили и мы поинтересоваться у господина Кузнецова тем, отчего в своей деятельности столичные власти выбрали стратегию, непохожую на действия, которые предпринимают администрации городов Европы, решающих транспортные проблемы. На вопрос о том, почему столичные власти не взяли на вооружение схему действий европейской парковочной полиции, пешие сотрудники которой выписывают штрафы, иногда ставят блокираторы на колеса, но практически никогда не эвакуируют автомобили, не мешающие движению, глава АМПП выдал феерический ответ о том, что, выкатив на улицы орду из 300 грузовиков-эвакуаторов, «мы стремились избежать дискредитации властей города сотрудниками, ведь у водителей-нарушителей может возникнуть желание договориться с „людьми с сумочками“, выписывающими штрафы».

Мой вопрос о том, почему этого не боятся власти Праги, Мюнхена или Барселоны и во что выльется деятельность эвакуаторов, которые будут создавать пробки, остался без ответа. Фактически без ответа остался и вопрос о том, зачем столичная администрация, жалующаяся на недостаток парковочных мест, ликвидировала огромное их число, введя запрет на парковку вдоль Тверской и перегородив бесплатный паркинг вокруг памятника Юрию Долгорукому, — им очень любили пользоваться посетители одного из лучших книжных магазинов столицы. На вопрос же о том, каков тайный смысл запрета на парковку, когда ряд все равно занимает эвакуатор и машина ДПС, чиновник бодро отрапортовал, что «оранжевые эвакуаторы — это не наши, а наши машины будут соблюдать ПДД».

IMG 2956 Эвакуатор — священная корова столичных властей. На деле, пара таких грузовиков за работой легко становится генератором пробки. Но исправно пополняет бюджет.

Эвакуатор — священная корова столичных властей. На деле пара таких грузовиков за работой занимает полтора ряда и легко становится генератором пробки. Но зато исправно пополняет бюджет.

Разумеется, многого от встречи с главой АМПП я не ждал. Судя по всему, москвичам придется еще туже затягивать пояса, изыскивая средства на приобретение парковочных абонементов или пересаживаться на задыхающийся от пробок общественный транспорт. Для меня же как жителя города и автомобилиста очевидно, что действия столичных властей не имеют системы и напоминают судорожные реакции на раздражитель. Их даже нельзя назвать слепым копированием западного опыта, просто потому, что как ни старались бы они убеждать нас, что «на Западе давно уже так», при чуть более внимательном рассмотрении оказывается, что все совсем не так — в европейских городах активно используется частный автотранспорт, по-другому функционирует транспорт общественный, предлагающий удобные тарифы, быстрые и чистые трамваи, сосуществуют как платные, так и бесплатные парковки, а сами лица, принимающие решения в области транспортной инфраструктуры, не ездят на лимузинах с водителями, оплаченными за счет налогоплательщиков.

Парковка

Будапешт. Парковка с заездом на тротуар — норма во многих европейских городах.

Очевидно, что транспортную проблему города можно было бы решить, используя полномочия мэрии и Мосгордумы, введя специальный городской налог, который бы выдавил офисы из центра за несколько месяцев. Можно было бы выделить деньги не на обогащение подрядчиков, ежегодное перекладывающих бордюры и асфальт ва одних и тех же местах, а на строительство переездов через железную дорогу и «проколов», увеличивших проницаемость между районами. Ведь именно их отсутствие заставляет автомобилистов выкатываться на магистрали и пускаться в многокилометровые объезды, чтобы попасть в соседний (!) микрорайон. Можно было бы, используя авторитет столичных властей, лоббировать в Думе изменения в правила автострахования, которые позволили бы участникам ДТП немедленно разъезжаться и не перегораживать дороги. Но, видимо, столичным властям милее идея выдавливания из центра жителей-автомобилистов.

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Даже в древних европейских городах с их узенькими улочками находится место для парковки. На фото: улица в центре итальянского города Фано, основанного императором Августом.

Парковки: экспертное мнение

Поскольку мы не получили от господина Кузнецова ответов на многие интересовавшие нас вопросы, мы воспользовались предложением пресс-службы ГКУ «АМПП» и задали их Константину Трофименко, ведущему научному сотруднику Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ.

Как пояснил нам г-н Трофименко, система эвакуации автотранспорта действительно может помочь снизить количество заторов на улицах Москвы и обеспечить удобное передвижение всех участников дорожного движения. «Но на данный момент основная задача платной эвакуации видится не только в том, чтобы убрать с улиц очевидные преграды, но также приучить автомобилистов соблюдать правила остановки и парковки… Само присутствие эвакуаторов в поле зрения позволит со временем снизить количество нарушителей правил парковки», — заявил эксперт.

По его словам, парковка на Тверской была отменена «для повышения пропускной способности улицы, и с отменой парковки у тротуара улица расширилась на две полосы, и теперь на ней возникает намного меньше заторов». Что касается вопроса о парковочной полиции, то, судя по словам Константина Трофименко, во всем виноват наш «плохой менталитет»: «Автоматический способ фиксации исключает возможность „решить вопрос на месте“, чем часто грешат в нашей стране, и унифицирует правила парковки для всех участников движения. Также эксплуатация автоматической системы фиксаций нарушений показывает, что она в разы экономичней, чем обычная». Интересная точка зрения. Но почему же ее не разделяют привыкшие считать каждый цент европейцы?

Что же будет дальше?

Очевидно, что автомобилистов ждут нелегкие времена. Платная парковка будет расползаться и далее, накрывая новые районы города. Об этом еще на «экспериментальной» стадии проекта по введению оплаты говорил Михаил Блинкин. Причем спокойно спать не удастся даже жителям спальных районов — в планах мэрии значится строительство паркингов и на окраинах с последующим запретом на парковку во дворах и на улично-дорожной сети. То, что насильственное пересаживание москвичей с автомобилей на общественный транспорт ведется безо всякой оглядки на состояние последнего, грозит ухудшению ситуации и там. А тот факт, что в планах властей нет никаких мер по стимулированию вывода из центра офисов коммерческих и государственных организаций, позволяет предположить, что число жителей и гостей столицы, спешащих в центр, никак не уменьшится, и толпы спешившихся автомобилистов будут выстраиваться в стометровые хвосты на остановках общественного транспорта и штурмовать турникеты. Круг замкнулся?