Автомобильные новинки 2014 года

В Новый год принято дарить подарки, а автомобиль для нашей аудитории – это один из лучших подарков. В связи с этим мы постарались перечислить все те новинки, что автокомпании обещали нам представить в 2014 году.

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Полный вперед

Безусловно, российский клиент очень внимательно следит за обновлениями внедорожников и паркетников любого формата и цены. В этой связи одним из важнейших событий для нас могла бы стать премьера обновленного Renault Duster. Однако пока нам эту машину не везут, зато обещают Nissan Terrano, который, по сути, является по-японски переосмысленной копией французского бестселлера. Нельзя сказать, что Terrano революционно отличается от Duster, но небольшая доза брутальности все же прослеживается. Еще нет точной информации о начинке машины, но, по некоторым данным, подвеска японского кроссовера должна быть более жесткой и выносливой. Уже в сентябре из цехов московского «Автофрамоса» этот новичок выйдет на российские дороги.

Не меньше ожиданий связано у россиян и с появлением нового поколения Nissan Qashqai. Автомобиль кардинально сменил облик, теперь он и больше прежнего, и легче на целый мешок картошки. За это нужно сказать спасибо разработчикам, перешедшим на модульную платформу CMF. Конструкция машины немного упростилась: моноприводная версия оснащается только «скручивающейся» балкой, а полноприводная – как и прежде, многорычажкой. У электроруля появились варианты настройки обратной связи. Новая электроника следит за устойчивостью, умеет «тормозить» двигателем, помогает при въезде и съезде с горки и даже в состоянии оценить степень усталости водителя и многое другое. Уже в июне нам обещают новенькие «Кашкаи», которые будут поставляться с завода Nissan в Санкт-Петербурге.

В числе прямых конкурентов «Кашкая» – Suzuki SX4 New. В новом поколении автомобиль шагнул в иной класс: стал намного просторнее и функциональнее. Примечательно, что SX4 New успел подешеветь до того, как попадет в продажу в январе. Таким образом компания подстраховалась, вероятно, решив, что первоначальная цена не очень привлекательна. За базовую переднеприводную машину со 115-сильным мотором и 5-скоростной «механикой» просят 779 тысяч рублей. Здесь уже будет четыре подушки безопасности, система курсовой стабилизации и полный электропакет.

Обновленная Skoda Yeti появится в дилерских центрах уже в январе 2014 года. Пока производитель не озвучил стоимость автомобиля, но есть вероятность, что она будет немного выше, чем у дорестайлинговой модели. Главная новость заключается в том, что «снежный человек» получил внедорожную модификацию. Собственно, особыми возможностями этот вариант не отличится. Но у него есть пластиковый обвес, который поможет защититься от царапин на пересеченной местности. Моторная гамма не изменилась, зато дизельные моторы получили роботизированную трансмиссию. Приятны и такие бонусы, как биксеноновая оптика со светодиодными «ресничками», камера на корме, ассистент парковки и бесключевой доступ в салон.

Французы из «Пежо», наконец-то, привезут в Россию свой маленький паркетник под индексом 2008. Компактный кроссовер построен на «тележке» хэтчбека 208, но по вместительности значительно его превосходит. В первую голову французы рассчитывают потеснить на рынке Nissan Juke и Opel Mokka. Свои аппетиты представители Peugeot пока не озвучивают, но в Германии такую машину продают по цене от 14,7 тысячи евро (около 650 тысяч рублей).

В марте машины хондовского бренда Acura, наконец, официально поступят в продажу на российский рынок. Причем японцы решили выстрелить сразу в двух категориях: среднеразмерный RDX и большой кроссовер MDX должны побороться за клиентов с европейскими и американскими конкурентами. Если говорить об MDX, то эта машина помимо люксового исполнения привлекает довольно интересной системой полного привода SH-AWD. Она позволяет распределять крутящий момент не только между мостами, но и между колесами задней оси, что значительно увеличивает возможности паркетника. Для RDX во втором поколении японцы от такой трансмиссии отказались по экономическим соображениям. Сейчас там, как и в Honda CR-V, полный привод обеспечивает более простая муфта с электрогидравлическим приводом.

От Porsche Macan ждут взрывного старта в сегмент люксовых кроссоверов. И хотя выглядит новый автомобиль как «бейби-Кайен», характер у него отнюдь не детский. В самом мощном исполнении «Макан» (4,6 сек. до 100 км/ч) в состоянии обогнать купе 911 в базовом варианте. Некоторые пророчат ему славу женского автомобиля, но, скорее всего, машина станет пользоваться спросом и у мужчин. Познакомиться ближе можно будет уже в апреле.

Баварцы обещают нам обновление BMW X1 и X6, но, пожалуй, самым ожидаемым полноприводником будет купе-кроссовер X4. В целом этому автомобилю положено все то, что мы видели на других новинках марки. По большей степени Х4 сориентирован на тех клиентов, которые заглядываются на Range Rover Evoque. Причем вариант от BMW должен быть более драйверским и стильным. Премьера машины состоится на мартовском автосалоне в Женеве, тогда же станет известно о ценах и старте продаж.

Никто не сомневался, что Mercedes-Benz не отдаст новый сегмент на откуп баварцам и англичанам. Уже в апреле появится модель GLA – прямой конкурент X4. Штутгартцы упирают на свои достижения в дизайне, кстати, не без помощи которых GLA демонстрирует действительно уникальные аэродинамические характеристики для своего класса (Cx 0,29). Ну и разгон соответствующий: с 211-сильной «турбочетверкой» купе-кроссовер покоряет первую «сотню» за 6,5 секунды.

Ну а для тех, кто ищет «проходимца» посерьезнее, вероятно, приятным известием станет появление Cadillac Escalade в новом обличье. Помимо серьезных перемен во внешности эволюционные изменения внутри. «Эскалейд» остался по-прежнему рамным внедорожником, но инженеры полностью перетряхнули шасси, существенно облегчив вес машины. Автомобиль оснащается модернизированным мотором V8 6.2 мощностью 420 л. с. и 623 Нм. Уже в апреле большой «американец» обещал пожаловать к нам в гости.

Еще один долгожданный заокеанский гость – Jeep Cherokee. В новом поколении его не узнать. Споры по поводу внешности еще не утихли, а с российской пропиской они, судя по всему, обретут второе дыхание. Интегрированную раму «индеец» сменил на несущий кузов, задний неразрезной мост – на многорычажку. Опопсел? Зато похудел на 180 кг и в среднем стал экономичнее на 30%. И при этом сохранил демультипликатор и блокировку для задней оси. В мае мы сможем повнимательнее присмотреться к спорному субъекту.

Какой бизнес, такой и седан

Любители люксовых (и не очень) седанов не останутся без своих премьер. Компания Infiniti приготовила для них модель Q50. Этот большой седан особо примечателен тем, что альянс Renault-Nissan (владеет Infiniti) впервые пошел на совместный проект с концерном Daimler. Пока не озвучено, какие именно мерседесовские прививки пошли в ход, но точно известно о появлении 170-сильного турбодизеля Mercedes-Benz. Для водителя-гурмана будет интересно еще и то, что за спортивные навыки автомобиля отвечает трехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель. Первый тест-драйв можно будет провести уже в мае.

Обновленный седан Teana уже давно ждет своего часа, чтобы встать на российский конвейер Nissan. Собственно в США под именем Altima машина уже давно продается. Но, может быть, так даже и лучше: североамериканский потребитель очень капризный, и, вероятно, этого времени хватило, чтобы излечить «детские» болезни у нового автомобиля. Правда, тут надо отметить, что в России Teana будет собираться по полному циклу, то есть со штамповкой и окраской кузова. В августе мы сможем оценить качество российской сборки.

Компания Mercedes-Benz порадует российского клиента новым поколением C-class. По заявлению самих немцев, отныне седан шагнул на ступеньку выше. Да тут и заявлений никаких не нужно: достаточно посмотреть на раздобревшую тушку, дорогую кожу салона, качественные материалы отделки и длинный список опций, чтобы понять, насколько он отличается от прежней машины. Своими глазами узреть это превращение можно будет в апреле.

Любимица российских чиновников и депутатов, модель Audi A8, прошла горнило рестайлинга. Особых технических перемен не произошло, но выглядит она уже по-иному. И тут главную роль, пожалуй, играют полностью светодиодные фары с технологией матричного света. Они позволяют на шоссе пользоваться дальним светом, не ослепляя встречных водителей. Линейка моторов осталась прежней, но благодаря легкой модернизации и небольшому снижению веса кузова уменьшилось потребление топлива. Машина будет доступна для заказа с начала года.

Южнокорейская фирма Hyundai дала себе второй шанс на прорыв в высокий сегмент рынка вместе с люксовым седаном Genesis. Машину везут в Россию, притом что корейцы отказались от конкуренции с BMW, Audi и Mercedes-Benz в Европе. В этот раз компания сделала ставку на «умную» электронику, и в этой части корейский бизнес-седан немногим отличается от немецких конкурентов. Качество отделки салона на должном уровне. Вот только как быть с предрассудками, крепко засевшими в умах платежеспособных клиентов? Узнаем в марте.

По карману

На рынке доступных автомобилей в 2014 году развернется жаркая битва. В августе в России, наконец-то, начнутся продажи Renault Sandero и Logan – обе машины нового поколения. Повеселевшие «физии» – это полдела, а как преобразился салон! Исправлены огрехи эргономики, более добротные материалы, мультимедиа с цветным экраном, навигатором с возможностью подключать различные мобильные устройства. «Логан», ты ли это?! Новые двигатели, включая легкий трехцилиндровый мотор (90 л.с.), обещают еще более экономное передвижение на бюджетнике. Судя по всему, Sandero останется на московском заводе «Автофрамос», а вот Logan уже получил прописку в Тольятти на конвейерной линии B0 рядом с «Ларгусом».

А где-то по соседству будут собираться конкуренты-новички – хэтчбек Lada Granta и Kalina Sport II. Обе машины увидят свет друг за другом в середине лета. И если с пятидверной «Грантой» все понятно (просто еще одна модификация кузова), то заряженная Kalina вызовет особый интерес у любителей бюджетного тюнинга. Здесь вам и новые спецификации по тормозам, подвеске, рулевому управлению. И бензиновый мотор 1.6 в зависимости от степени форсировки развивает 120 либо 135 лошадиных сил. Да и салон мало чем уступает «подогретым» бюджетным машинкам В-класса от иностранных производителей.

Бренд Datsun и его первый бюджетный автомобиль для российского рынка пока что выступают в роли «темной лошадки». Все, что мы знаем о машине, относится к презентации индийской версии под именем Go. Но в случае с Индией действуют иные законы: это ограничения по цене, размерам и оснащению автомобиля. Так что, в России сверхбюджетник от «Датсун» будет определенно другой. Пока есть информация, что его будут производить в Ижевске на заводе «ИжАвто», перешедшем под контроль АВТОВАЗа. В салоны машина поступит в июне.

Бюджетной новинкой от Skoda (в апреле) станет компактный седан Rapid. Задача у машины весьма очевидная: модель Octavia, увы, уже не такая доступная, как нам хотелось бы, поэтому «Рапид» закроет освободившуюся нишу. Отсюда и маломощные моторы, и облегченные комплектации. Зато фирменный дизайн и качественная сборка, сделавшая «Шкоде» имя, прилагаются.

Молодо, «зелено»

Автокомпании точно знают, чем привлечь молодого и обеспеченного автомобилиста. К примеру, Lexus CT200h после рестайлинга стал более дружелюбен к смартфонам. Управление интерфейсом мультимедиа откалибровали так, чтобы активировались навыки работы на персональном компьютере. Фальшрешетку радиатора привели в соответствие с модельной линейкой, добавили светодиодов, – и вот он свеж и молод. А главное, цена осталась прежней.

Кабриолет Audi A3 попытается заманить бонвиванов и модниц не только ценой. При покупке предоставляется возможность выбрать из двух типов мягкой крыши: обычной и с увеличенной шумо- и ветрозащитой. Слабеньких моторчиков ему не положено. Самая мощная версия с 300-сильным двигателем TFSI и полным приводом прокатит с ветерком в прямом смысле слова. Май как раз идеально подходит для старта продаж кабриолета.

Хэтчбек Peugeot 308 – это отдельная песня. Брутальный передок, низкая линия капота, большие колесные арки, выразительная корма с мощной выштамповкой на манер спорткара. Перемены во внешности настолько радикальные, что теперь вряд ли у кого-нибудь повернется язык назвать этот хэтчбек женским автомобильчиком. Моторы на любой вкус: от тщедушного 1.2 (82 л.с.) до суперпроизводительной «турбочетверки» (270 л.с.). Осталось запастись терпением до мая.

В этом же месяце на рынке появится маленький хэтчбек Opel Adam. И хотя машинки В-класса у нас сейчас не очень пользуются спросом, у «Адама» все же есть определенные козыри. Ну, прежде всего, он весьма и весьма экстравагантен. А граждан, желающих выделиться в потоке, наберется достаточно. И «Опель» готов услужить этому желанию, потому как вариантов индивидуализации у этого хэтчбека столько, что каждый сможет «нарядиться» по своему вкусу.

Все в дом

Семейным клиентам тоже есть чему порадоваться в новом году. Гибридный универсал Volvo V60 должен был появиться в российских автоцентрах еще в 2013 году. Однако то ли высокая цена (эта версия на 35—40% дороже дизельной), то ли отсутствие экосознательности в российских гражданах смутили российский офис Volvo, и автомобиль придержали до мая 2014 года.

Обновленный Opel Meriva подорожал всего на 6 тысяч рублей. Новость тем приятнее, что машина при этом стала симпатичнее и получила продвинутую мультимедийку IntelliLink. Но главный бонус не в ней: ввиду надвигающегося роста цен на топливо весомым вкладом в бюджет российских семей будет экономичный 136-сильный турбодизель 1.6.

Чадолюбивые французы тоже не прочь поддержать рождаемость. Их вклад – это Citroen C4 Grand Picasso. И конечно, «Ситроен» в первую голову – это дизайн, чего стоит только трехэтажная головная оптика «Пикассо». В новом поколении машина стала легче на 140 кг благодаря модульному шасси. Салон изменился: тоннель сравнялся вровень с полом, а на передней консоли центральное место занял сенсорный монитор, поглотивший множество управляющих кнопочек. В общем, есть на что полюбоваться. Премьера намечена на март.

О небольших семьях позаботился концерн Volkswagen. В будущем году мы увидим премьеру универсалов Golf и SEAT Leon ST. Оба автомобиля близки по оснащению и получат фирменное мехатронное шасси. И хотя немецкий вариант в этом тандеме будет более щедро оснащен, в числе достоинств испанца гармоничный и стильный дизайн. Кстати, не без помощи которого Leon ST уже признан в Европе как «семейный автомобиль года».

Физкультура

Сладкая парочка BMW M3 и M4 заставит надолго потерять спокойствие поклонников баварской компании. В новом поколении обе «эмки» не просто претендуют на звание спорткаров, а именно ими и являются. С турбированным мотором мощностью 431 лошадиная сила красотки в состоянии разогнаться максимум за 4,1 с до «сотни». Специально для них немцы даже сделали мобильное приложение Laptimer, которое, опираясь на навигацию, позволяет отслеживать время прохождения круга на треке. В апреле обе машины представят в Европе; в России они, по всей вероятности, появятся спустя несколько месяцев.

В январе на Международном детройтском автосалоне Lexus покажет серийную версию купе RC. В том, что эта машина появится у нас, можно не сомневаться. Автомобиль построен на шасси седана IS, но по части подвески настроен на очень и очень динамичную езду, и 466-сильный мотор ему в этом поможет.

Спорткар Porsche 911 Targa — это даже для такой марки, как Porsche, особый изыск. Нынешняя машина посвящена культовой «Тарге» образца 1967 года. Машина построена на базе Carrera 4, и ее можно заказать с 350- либо 400-сильным мотором. В марте автомобиль появится у отечественных дилеров марки.

Заряженный седан Subaru WRX поспеет как раз вовремя, чтобы помесить всеми четырьмя колесами остатки мартовского снега. В новом поколении он даже в названии избавился от родственных уз с моделью Impreza. А что получил взамен? Практически полностью индивидуальный кузов, который выглядит ультрабрутально. Правда, внутри, как всегда, много общего с другими моделями марки. Да и 240-сильный «турбобоксер» вряд ли назовешь пределом мечтания. Но главная новость в другом – на двухпедальной версии WRX появился вариатор Linatronic. К слову, агрегат работает довольно четко без сбоев и не перегревается при долгой и динамичной езде.

Вот кого не ждали, так это Chevrolet Corvette, которого смело можно назвать королем американских спорткаров. А как вам атмосферный мотор 6.2 (450 л.с. и 610 Н∙м.)? Если кому-то этого недостаточно, то стоит дождаться модели Stingray с 750-сильным двигателем. Но «Корвет» – это, прежде всего, драйверская классика: мощный мотор спереди и привод на заднюю ось. А дальше только держись!

Мы не стали перечислять в статье абсолютно все новинки 2014 года. Ниже мы приводим таблицу с полным списком премьер.