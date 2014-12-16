Обновленный UAZ Patriot: не только мода!

UAZ Patriot, от 649 000 руб.

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О том, что именно изменилось в «Патриоте» после рес­тайлинга, мы уже рассказывали в новостях, публиковали и большую статью Юрия Тимкина « Патриотический подъем » в руб­рике «На подходе». В ней был обещан полноценный тест-драйв «уазика».

Выполняем обещание — благо три дня колесили по дорогам и бездорожью Крыма, набрались впечатлений. Основное: «Патриот» стал куда комфортабельнее. Удобнее входить-выходить благодаря интегрированным подножкам, удобнее сидеть — так как кресла новые, корейские, передние даже с поясничной поддержкой, а у водительского теперь есть нормальная ручка микролифта, так что поднимать-опускать сиденье можно не открывая дверь.

Значительно удобнее садиться на задний диван, так как его сдвинули на 80 мм. Как сказал один из коллег: если раньше назад в «Пат­риоте» приходилось залезать, теперь прос­то заходишь. Удобнее сидеть — потому что просторнее. А спереди убрали пассажирский поручень с панели — он оказался очень травмоопасен, — а на стойке решили не размещать. Жаль.

UAZ Patriot Обновленный UAZ Patriot. С большим дисплеем в версии Limited, новыми креслами и при правильном выборе освещения интерьер «Пат­риота» выглядит вполне прилично

С большим дисплеем в версии Limited, новыми креслами и при правильном выборе освещения интерьер «Пат­риота» выглядит вполне прилично

В качестве компенсации — убранный «глюк» электронного управления раздаткой: полный привод теперь не отключается при выключении зажигания! Был такой грешок раньше, уазоводы знают. Зато появился новый: при выключении зажигания мультимедийная система продолжает работать. Во всяком случае, так было в нашей машине. Или это сделано умышленно, для любителей шумных пикников на природе?

UAZ Patriot Обновленный UAZ Patriot. На семидюймовый сенсорный монитор выводятся карты системы Navitel или даже сигнал с камеры заднего вида при включении реверса (картинка хорошая). Жаль, при ярком свете монитор бликует. Впрочем, это мелочь.

На 7-дюймовый сенсорный монитор выводятся карты системы Navitel или даже сигнал с камеры заднего вида при включении реверса (картинка хорошая). Жаль, при ярком свете монитор бликует. Впрочем, это мелочь.

Стало удобнее протискиваться в узких местах, и в городе, и в лесу: зеркала, наконец-то, складываются. Правда, пока только вручную... Удобнее в слякоть и мороз — благодаря зимнему пакету, входящему в стандартное оборудование Li­mi­ted и доступному за 25 000 в версии Comfort. В нем дополни­тельный отопитель салона, подог­рев задних сидений и встроенный подогрев ветрового стекла. За доп­лату предлагается предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя. И это удобно.

UAZ Patriot Обновленный UAZ Patriot. В ряду кнопок на панели кондиционера есть даже включение-выключение встроенного подогрева ветрового стекла!

В ряду кнопок на панели кондиционера есть даже включение-выключение встроенного подогрева ветрового стекла!

Проще парковаться: в версии Limited есть даже камера заднего вида с разметкой траектории! Вообще приятнее, легче управлять автомобилем. Хотя на руле все еще люфт, динамический коридор пугает неподготовленного водителя, педальный узел смещен влево, а при включении пятой передачи бьешь в левое колено переднего пассажира, «Патриот» кажется более собранным, чем раньше.

Что сделали? Заменили вставные неопускные стекла вклеенными, поставили более жесткие опоры кузова, изменили главную передачу на 4.625 и наконец-то внедрили задний стабилизатор поперечной устойчивости. Он несколько уменьшил ход подвески, но ведь львиная доля «Патриотов» ездит в основном по асфальту. Делать это теперь удобнее, в чем и состояла цель обновления. И последнее: обратили внимание, что название модели мы пишем кириллицей? Привыкаем: через год название модели будут писать по-русски!

UAZ Patriot Обновленный UAZ Patriot. Главный конструктор УАЗа тестирует задний ряд. Вывод: и сидеть удобнее, и входить-выходить легче! Со смещенным диваном объем багажника меньше на малозаметные 50 л. Все равно «трюм» остался огромным. А на левой обшивке — 12-вольтовая розетка.

Главный конструктор УАЗа тестирует задний ряд. Вывод: и сидеть удобнее, и входить-выходить легче! Со смещенным диваном объем багажника меньше на малозаметные 50 л. Все равно «трюм» остался огромным. А на левой обшивке — 12-вольтовая розетка.

«Патриоты» едут в Крым

Уже скоро мы услышим новогоднее обращение президента, в котором он скажет, что год был непростым, но мы, сплотившись, поддержали воссоединение Республики Крым с Российской Федерацией. Безусловно, это главный итог года для страны. А может, и для мира в целом. Но сейчас не о большой политике.

UAZ Patriot Обновленный UAZ Patriot

Итог

Илья Пименов

По-своему символично, что именно УАЗ, один из немногих российских автопроизводителей, провел первый большой тест-драйв в Крыму после воссоединения. Лозунг для него, кажется, и придумывать не нужно было: «Патриоты» едут в Крым». И эта поездка стала своеобразным отчетом УАЗа за свою работу в 2014 году. Без преувеличения, новый «Патриот» значительно лучше прежнего. Может быть, с новым задним стабилизатором он потерял толику проходимости, но мы этого не заметили, хотя и объездили почти весь полуостров, поднимаясь на вершины, спускаясь в долины, по горным тропам, лесным дорожкам и асфальтированным шоссе. Рекламная кампания обновленного «Патриота» проходит под лозунгом «Создан для бездорожья. Обновлен для города» − и это так. Доказано Крымом.редактор:

— Слушаю главного конструктора УАЗа Олега Авенировича Крупина и не верю своим ушам: вскоре «Патриот» получит подушки безопасности, систему стабилизации, круиз-контроль, единый бак, «автомат», новые двигатели и прочие существенные улучшения, в том числе по качеству. И только сейчас название переведут на русский! Может, имеет смысл оставить вариант с латиницей — для внешних рынков? Хотя это наверняка уже тоже продумали…