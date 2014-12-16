Обновленный UAZ Patriot: не только мода!

Los patriotas no mueren! Так мы перефразировали Patria o muerte («Родина или смерть»). То есть «Патриоты не умирают». Были опасения: УАЗ осваивает новую платформу, «Хантер» снимают с производства из-за падающего спроса, да и вообще рамных внедорожников становится все меньше. Но за «Патриота» можно не опасаться — его не убьют. Наоборот, будут холить!

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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UAZ Patriot

UAZ Patriot UAZ Patriot, от 649 000 руб.
UAZ Patriot, от 649 000 руб.
UAZ Patriot, от 649 000 руб.

UAZ Patriot

UAZ Patriot
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20141001_uaz_patriot_34front Названы цены обновленного UAZ Patriot

О том, что именно изменилось в «Патриоте» после рес­тайлинга, мы уже рассказывали в новостях, публиковали и большую статью Юрия Тимкина «Патриотический подъем» в руб­рике «На подходе». В ней был обещан полноценный тест-драйв «уазика».

Выполняем обещание — благо три дня колесили по дорогам и бездорожью Крыма, набрались впечатлений. Основное: «Патриот» стал куда комфортабельнее. Удобнее входить-выходить благодаря интегрированным подножкам, удобнее сидеть — так как кресла новые, корейские, передние даже с поясничной поддержкой, а у водительского теперь есть нормальная ручка микролифта, так что поднимать-опускать сиденье можно не открывая дверь.

Значительно удобнее садиться на задний диван, так как его сдвинули на 80 мм. Как сказал один из коллег: если раньше назад в «Пат­риоте» приходилось залезать, теперь прос­то заходишь. Удобнее сидеть — потому что просторнее. А спереди убрали пассажирский поручень с панели — он оказался очень травмоопасен, — а на стойке решили не размещать. Жаль.

UAZ Patriot

UAZ Patriot Обновленный UAZ Patriot. С большим дисплеем в версии Limited, новыми креслами и при правильном выборе освещения интерьер «Пат­риота» выглядит вполне прилично
Обновленный UAZ Patriot. С большим дисплеем в версии Limited, новыми креслами и при правильном выборе освещения интерьер «Пат­риота» выглядит вполне прилично
С большим дисплеем в версии Limited, новыми креслами и при правильном выборе освещения интерьер «Пат­риота» выглядит вполне прилично

В качестве компенсации — убранный «глюк» электронного управления раздаткой: полный привод теперь не отключается при выключении зажигания! Был такой грешок раньше, уазоводы знают. Зато появился новый: при выключении зажигания мультимедийная система продолжает работать. Во всяком случае, так было в нашей машине. Или это сделано умышленно, для любителей шумных пикников на природе?

UAZ Patriot

UAZ Patriot Обновленный UAZ Patriot. На семидюймовый сенсорный монитор выводятся карты системы Navitel или даже сигнал с камеры заднего вида при включении реверса (картинка хорошая). Жаль, при ярком свете монитор бликует. Впрочем, это мелочь.
Обновленный UAZ Patriot. На семидюймовый сенсорный монитор выводятся карты системы Navitel или даже сигнал с камеры заднего вида при включении реверса (картинка хорошая). Жаль, при ярком свете монитор бликует. Впрочем, это мелочь.
На 7-дюймовый сенсорный монитор выводятся карты системы Navitel или даже сигнал с камеры заднего вида при включении реверса (картинка хорошая). Жаль, при ярком свете монитор бликует. Впрочем, это мелочь.

Стало удобнее протискиваться в узких местах, и в городе, и в лесу: зеркала, наконец-то, складываются. Правда, пока только вручную... Удобнее в слякоть и мороз — благодаря зимнему пакету, входящему в стандартное оборудование Li­mi­ted и доступному за 25 000 в версии Comfort. В нем дополни­тельный отопитель салона, подог­рев задних сидений и встроенный подогрев ветрового стекла. За доп­лату предлагается предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя. И это удобно.

UAZ Patriot

UAZ Patriot Обновленный UAZ Patriot. В ряду кнопок на панели кондиционера есть даже включение-выключение встроенного подогрева ветрового стекла!
Обновленный UAZ Patriot. В ряду кнопок на панели кондиционера есть даже включение-выключение встроенного подогрева ветрового стекла!
В ряду кнопок на панели кондиционера есть даже включение-выключение встроенного подогрева ветрового стекла!

Проще парковаться: в версии Limited есть даже камера заднего вида с разметкой траектории! Вообще приятнее, легче управлять автомобилем. Хотя на руле все еще люфт, динамический коридор пугает неподготовленного водителя, педальный узел смещен влево, а при включении пятой передачи бьешь в левое колено переднего пассажира, «Патриот» кажется более собранным, чем раньше.

Что сделали? Заменили вставные неопускные стекла вклеенными, поставили более жесткие опоры кузова, изменили главную передачу на 4.625 и наконец-то внедрили задний стабилизатор поперечной устойчивости. Он несколько уменьшил ход подвески, но ведь львиная доля «Патриотов» ездит в основном по асфальту. Делать это теперь удобнее, в чем и состояла цель обновления. И последнее: обратили внимание, что название модели мы пишем кириллицей? Привыкаем: через год название модели будут писать по-русски!

UAZ Patriot

UAZ Patriot Обновленный UAZ Patriot. Главный конструктор УАЗа тестирует задний ряд. Вывод: и сидеть удобнее, и входить-выходить легче! Со смещенным диваном объем багажника меньше на малозаметные 50 л. Все равно «трюм» остался огромным. А на левой обшивке — 12-вольтовая розетка.
Обновленный UAZ Patriot. Главный конструктор УАЗа тестирует задний ряд. Вывод: и сидеть удобнее, и входить-выходить легче! Со смещенным диваном объем багажника меньше на малозаметные 50 л. Все равно «трюм» остался огромным. А на левой обшивке — 12-вольтовая розетка.
Главный конструктор УАЗа тестирует задний ряд. Вывод: и сидеть удобнее, и входить-выходить легче! Со смещенным диваном объем багажника меньше на малозаметные 50 л. Все равно «трюм» остался огромным. А на левой обшивке — 12-вольтовая розетка.

«Патриоты» едут в Крым

Уже скоро мы услышим новогоднее обращение президента, в котором он скажет, что год был непростым, но мы, сплотившись, поддержали воссоединение Республики Крым с Российской Федерацией. Безусловно, это главный итог года для страны. А может, и для мира в целом. Но сейчас не о большой политике.

UAZ Patriot

UAZ Patriot Обновленный UAZ Patriot
Обновленный UAZ Patriot

По-своему символично, что именно УАЗ, один из немногих российских автопроизводителей, провел первый большой тест-драйв в Крыму после воссоединения. Лозунг для него, кажется, и придумывать не нужно было: «Патриоты» едут в Крым». И эта поездка стала своеобразным отчетом УАЗа за свою работу в 2014 году. Без преувеличения, новый «Патриот» значительно лучше прежнего. Может быть, с новым задним стабилизатором он потерял толику проходимости, но мы этого не заметили, хотя и объездили почти весь полуостров, поднимаясь на вершины, спускаясь в долины, по горным тропам, лесным дорожкам и асфальтированным шоссе. Рекламная кампания обновленного «Патриота» проходит под лозунгом «Создан для бездорожья. Обновлен для города» − и это так. Доказано Крымом.

Итог

Илья Пименов

Илья Пименов
Илья Пименов, редактор:

— Слушаю главного конструктора УАЗа Олега Авенировича Крупина и не верю своим ушам: вскоре «Патриот» получит подушки безопасности, систему стабилизации, круиз-контроль, единый бак, «автомат», новые двигатели и прочие существенные улучшения, в том числе по качеству. И только сейчас название переведут на русский! Может, имеет смысл оставить вариант с латиницей — для внешних рынков? Хотя это наверняка уже тоже продумали…

UAZ Patriot

UAZ Patriot

Обновленный UAZ Patriot: не только мода!
Обновленный UAZ Patriot: не только мода!
Фото: фирма-производитель и автор
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Отзывы о УАЗ Patriot (14)

УАЗ 2014 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Проходимость, вместимость, конструкция и мн.др.

Недостатки:

Нет существенных. Не нравится склонность производителя к "опаркечиванию", но я не против "прогресса".

Комментарий:

УАЗ для тех кто не хочет ездить на умных гаджетах с колесами и действительно любит управлять "железной"машиной, короче: самый настоящий "аналоговый" автомобиль, каких всё меньше и меньше. Ругают УАЗ в основном те, кто его не эксплуатировал никогда или те кто покупал его не пон...

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